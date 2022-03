Machine de Cirque à la rescousse de l’église Saint-Charles de Limoilou

Une compagnie de cirque de Québec veut financer la restauration de l’église Saint-Charles de Limoilou.

Machine de Cirque lance sa première campagne de financement pour préserver le bâtiment et assurer la poursuite de ses activités.

Avec un objectif de 250 000$, la campagne sera menée en collaboration avec la paroisse Saint-François-de-Laval.

La phase 1 visera à restaurer la ferblanterie des clochers ainsi que la maçonnerie et les ouvertures de la façade.

Elle permettra d’offrir un toit à la communauté artistique de la région et favorisera le développement d’un centre de création.

Les créateurs du cirque et ceux des domaines du théâtre, de la danse, de la musique ou des arts visuels pourront se rencontrer et échanger afin d’enrichir leur pratique. Les citoyens auront aussi l’opportunité de redécouvrir l’église, son parvis et son boisé centenaire.

L’église Saint-Charles est considérée comme l'une des signatures visuelles de Limoilou, notamment avec son architecture extérieure.

Le public peut contribuer à la campagne par la plateforme Simplyk.