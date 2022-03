Patrick Huard recruté par Amazon Prime Vidéo

Patrick Huard animera la version québécoise de LOL: Last One Laughing – rebaptisée LOL: Qui rira le dernier? – attendue sur Amazon Prime Video plus tard cette année.

Le concept de LOL : Last One Laughing est simple. Dix humoristes bien connus se retrouvent ensemble dans un même studio avec le défi de ne pas rire des pitreries et blagues de leurs pairs. Une première offense vaut au candidat fautif un avertissement, donné sous forme d’un carton jaune. La seconde entraîne une élimination. Le dernier comique restant remporte une somme en argent, destinée à un organisme ou une œuvre de charité de son choix.

Cette fois-ci, ce sont des comiques francophones qui entreront dans la compétition. Leur identité reste à être dévoilée, mais on sait déjà que leurs aventures seront relayées dans 240 pays et territoires à travers la planète via Amazon Prime Video.

« Tellement excité »

Patrick Huard s’est dit « tellement excité » par ce nouveau projet dans un communiqué émis mardi par le service de vidéo sur demande.

« Vous savez que des comiques ça carbure à faire rire, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’ils sont souvent de vrais fans des autres et que pour eux, ne pas rire, c’est de la torture. Je suis d’ailleurs très heureux d’animer parce que moi, je n’aurais aucune chance de tenir 10 minutes! Surtout avec la gang de comiques qui a accepté de relever le défi. Ça va être une folie furieuse! » peut-on lire.

Phénomène mondial

Cette version 100% québécoise – et produite par Attraction (En direct de l’univers) – arrivera quelques mois à peine après l’édition canadienne, animée par Jay Baruchel, lancée le mois dernier. Le concept d’origine nippone a, entre autres, également été adaptée en France, au Brésil, en Allemagne et en Australie.

« Le Québec a la réputation d’être un leader en matière d’humour, accueillant notamment le plus grand festival international d’humour, où des humoristes se produisent dans des salles toujours pleines », a déclaré James Farell, directeur des productions Originals locales pour Amazon Studios, également par voie de communiqué.

