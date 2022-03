Pfizer demande aux États-Unis d'autoriser une deuxième dose de rappel contre la COVID-19

Pfizer et BioNTech ont annoncé mardi avoir demandé à l’agence américaine des médicaments d’autoriser une dose de rappel supplémentaire de leur vaccin contre le Covid-19 chez les personnes de 65 ans et plus.

Cette demande est faite sur la base de données venant d’Israël et analysée au moment où le variant Omicron circulait à grande échelle, a indiqué l’alliance des compagnies américaine et allemande, dans un communiqué.

Ces données montrent, selon Pfizer et BioNTech, qu’«une dose de rappel supplémentaire de vaccin à ARN messager augmente l’immunogénicite» — la capacité à provoquer une réaction immunitaire — «et réduit les taux d’infections confirmées et de maladies graves».

Les compagnies ont donc demandé une autorisation d’utilisation d’urgence à la FDA, l’agence américaine des médicaments.

Israël a été le premier pays à lancer une nouvelle campagne vaccinale. Une quatrième dose du vaccin anti-Covid de Pfizer y est administrée depuis début janvier aux plus de 60 ans, étendue fin janvier aux plus de 18 ans à risque.

Elle permet de multiplier de trois à cinq fois les anticorps par rapport à la troisième dose, selon le ministère israélien de la Santé.

Une deuxième dose de rappel (souvent une quatrième dose de vaccin) ciblée sur les plus âgés et/ou vulnérables est, depuis, à l’ordre du jour dans plusieurs pays d’Europe : Danemark, Espagne, Allemagne, Suède.