Pourrait-on voir un autre «cafouillage de l’A-13» au Québec?

Même si cinq ans ont passé depuis le cafouillage de l’autoroute 13, les employés du ministère des Transports du Québec demeurent sur le qui-vive dès qu’une tempête de neige est annoncée.

• À lire aussi: Cinq ans du fiasco sur l’A13: «on pardonne, mais on n’oublie pas»

«On est encore frappé par cet événement», admet l’actuel ministre des Transports, François Bonnardel, en entrevue à TVA Nouvelles.

Ce dernier affirme d’ailleurs qu’il ne veut plus qu’une telle situation se produise.

«On pourrait l'échapper, mais on a pris tous les moyens pour ne plus que ça arrive», assure-t-il.

Maintenant, le ministre a en sa possession ce qu’il appelle un «téléphone rouge».

«Mon téléphone du MTQ, je ne m'en sers jamais ou presque, autre que pour un appel d'urgence», précise François Bonnardel.

Il est toutefois informé de la situation en temps réel par l’entremise d’une application.

Un système de télémétrie qui est installé sur des véhicules de déneigement permet également de suivre de très près les opérations.

Dans les mois qui ont suivi le fiasco du 14 mars 2017, la Sûreté du Québec s’est dotée d’un centre de vigie et de coordination des opérations à Montréal.

Dossiers toujours en cours

Une partie du recours qui a été intenté après les événements n’est toujours pas réglée, cinq ans plus tard.

«Malheureusement, ça n'a pas été possible de régler, comme on l'a fait avec le gouvernement du Québec, avec la Ville de Montréal, donc débat qui est toujours en cours, qui normalement aurait pu être entendu cette année, mais la Ville de Montréal a appelé en garantie les camionneurs, certains des camionneurs qui ont bloqué la voie, et donc, il y a un débat supplémentaire qui actuellement a lieu», explique Me Marc-Antoine Cloutier, responsable d’une action collective.

Trois rapports ont été produits après la paralysie de l'autoroute 13.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, le plan d'action issu de ces rapports est complété à 85%.

Les actions restantes sont en cours.

- D’après les informations d’Andy St-André