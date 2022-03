Tarifs chez Hydro-Québec: pas de hausse «de 4-5 %» l’an prochain

Le premier ministre du Québec, François Legault, s’engage à limiter la hausse des tarifs d’électricité pour l’an prochain.

• À lire aussi: Inflation: entreprises et consommateurs appellent au gel des tarifs d'Hydro-Québec

• À lire aussi: Tarifs d'électricité : non à l'indexation !

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale, mardi, il a assuré qu’il n’y aurait pas «d’augmentation de 4-5 %» des tarifs d’Hydro-Québec en avril 2023.

C'est qu'une hausse importante était à prévoir en raison de la Loi sur les tarifs d’électricité adoptée par son gouvernement en 2019. Cette dernière a lié les tarifs d'électricité au taux d’inflation, une donnée qui a récemment atteint des sommets inégalés depuis plusieurs années.

«Dans le passée c’est arrivé souvent que les tarifs d’électricité ont augmenté d’un pourcentage plus élevé que l’inflation et nous on voulait limiter l’augmentation des tarifs à l’inflation. Par contre, on n’avait pas prévu qu’il pouvait y avoir une inflation à 4-5 %», a expliqué François Legault.

Il s’engage donc à «corriger» la situation avec «le meilleur moyen pour que la classe moyenne ne souffre pas de cette inflation».

Plus de détails à venir...