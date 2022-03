Tramway: il est possible de sauver plus d’arbres que prévu, selon le bureau de projet

Les dirigeants du bureau de projet du tramway ont affirmé mardi que davantage d’arbres que prévu pourraient être sauvés le long des 19,3 km du tracé du tramway.

C’est ce qui a été expliqué, mardi matin, au début d’un comité plénier sur le tramway qui se poursuivra toute la journée à l’hôtel de Ville de Québec.

Selon les chiffres préliminaires, quelque 1584 sur les 7133 situés sur le parcours du tramway doivent disparaître. Mais ces chiffres ne sont pas définitifs. D’abord, des «optimisations sont envisageables» sur le boulevard René-Lévesque dans le secteur de la station Saint-Charles-Garnier. Trois scénarios seront bientôt présentés à la population. Un des trois prévoit le déplacement de la station par rapport à son emplacement projeté. Une autre hypothèse serait celle de «la rue partagée» sur cette portion de l’artère, ce qui limiterait fortement la place de la voiture.

Ce même exercice d’optimisation est également en train de se faire dans la portion du tracé située entre les pôles Saint-Roch et D’Estimauville, a-t-on fait savoir.

«Un malheureux impact à court terme»

Dans une sortie remarquée, Bruno Marchand a tenu à rectifier plusieurs éléments «qui ne tiennent pas la route» entendus ces dernières semaines. Le maire a ainsi insisté pour dire que le chiffre à utiliser pour l’abattage des arbres et celui de 844, car les 324 frênes situés le long du tracé étaient, de toutes façons, vouées à disparaître (à cause de l’agrile du frêne) et que les 417 arbustes à abattre sont plus faciles à remplacer.

De façon plus générale, M. Marchand a affirmé «qu’on ne fait pas de tramway sans avoir un malheureux impact à court terme. On ne peut pas arriver avec un projet de cette ampleur-là puis dire qu’on ne coupera aucun arbre».

Daniel Genest, directeur du bureau de projet, a également indiqué que la Ville de Québec s’attend à ce que «des conditions» et «des contraintes en matière de foresterie urbaine» soient imposées dans le décret environnemental gouvernemental qui est attendu dans les prochains mois.

Trois boisés

Mardi matin, plusieurs questions des élus municipaux ont porté sur les trois boisés qui seront traversés par le tramway (Chaudière, Rochebelle et Lacerte). La municipalité a répété que sa priorité est «d’éviter les abattages» dans la mesure du possible, mais on a réitéré qu’il n’est pas question de changer le tracé du tramway.

La Ville de Québec a rappelé son engagement de replanter 20 arbres pour chaque arbre disparu. La plantation se fera par quartier. L’idée est de compenser les pertes quartier par quartier. La replantation devrait se faire autant sur des terrains publics que sur des terrains privés après négociations avec les propriétaires, a-t-on fait savoir.

D’autre part, la Ville de Québec, qui ne dispose pas de pépinière municipale, a reconnu que l’approvisionnement en arbres constituera «un défi» dans les prochaines années. À terme, selon la vision de l’Arbre, quelque 130 000 nouveaux arbres doivent être plantés à Québec d’ici 2027.

M. Genest est revenu sur le fait que la plateforme du tramway sera végétalisée sur 35% du tracé. Il a expliqué que cette végétalisation se fera en bonne partie à l’ouest du territoire. On ne peut par exemple pas imaginer une végétalisation dans le secteur du boulevard René-Lévesque où le milieu urbain est plus dense, a-t-il illustré.

