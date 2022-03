Un pont aérien pour soutenir l’Ukraine?

Le Canada devrait mettre en place un pont aérien vers l’Ukraine afin de soutenir le plus possible le pays à se défendre contre l’invasion russe qui se déroule depuis 20 jours.

Selon Charles-Philippe David, fondateur​ de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM, le Canada «manque de créativité» pour soutenir le pays de Volodymyr Zelensky, qui multiplie pourtant les appels pour avoir l’aide de ses alliés.

Le président ukrainien s’est d’ailleurs adressé à la Chambre des communes mardi matin afin de demander du soutien «qui nous aidera à vaincre, à sauver des vies, à sauver le monde. Nous vous exhortons de nous soutenir davantage, de nous soutenir dans nos efforts.»

«Je pense que l’idée d’un pont aérien pour Kyïv serait une bonne idée, même si oui, il y a toujours du danger, toujours du risque», explique M. David en entrevue à 100% Nouvelles.

L’idée n’est pas nouvelle, Harry Truman, président américain, avait décidé en 1948 de mettre en place un pont aérien pour venir en aide aux gens de Berlin Ouest.

«Berlin était privé complètement d’accès aux transports routiers, aériens, ferroviaires pour pouvoir survivre, vivre, avoir leurs marchandises.»

Le pont aérien aura fait cette différence, et cette option devrait être envisagée pour la situation catastrophique qui se déroule en Ukraine.

Si la création d’un pont aérien et l’envoi d’avions canadiens est risqué, l’expert se demande ce qui est le plus dangereux : soutenir l’Ukraine d’une telle manière, ou voir l’Ukraine tomber aux mains des Russes?

«Si on ne fait rien maintenant, et dans une tragédie complète l’Ukraine passe aux mains des Russes... Est-ce Poutine va arrêter là? Pourra-t-on vraiment se sentir vraiment rassurés et en sécurité? J’en doute énormément. Si on ne fait rien maintenant, je pense qu’on va faire face à d’autres situations, comme la Modalvie, les pays baltes qui sont aux premières loges de l’insécurité des pays de l’Europe de l’est. Ça pose tout un problème», explique Charles-Philippe David.

«Je pense qu’on est à la croisée des chemins», conclut l’expert.

