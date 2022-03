Une belle victoire après trois années de grande noirceur

Accident, chirurgie, infection grave et pandémie, les trois dernières années ont été très pénibles pour la cycliste québécoise Simone Boilard, qui a savouré une victoire qui vaut son pesant d’or, dimanche, en France.

Son parcours a été parsemé d’embûches et seule l’athlète de 21 ans connaît tous les efforts qui lui ont permis de revenir à ce haut niveau de performance. Soulagée, le mot est faible.

Au sein d’une formation française, Simone Boilard (St Michel-Auber93) a remporté en 2h 59min 19s la première édition des Boucles de Seine-et-Marne, disputée sur une distance de 103,7 kilomètres. L’épreuve n’est pas la plus célèbre, mais le symbole est puissant.

Photos Courtoisie équipe St Michel - Auber 93 / Auguste Devaire

En solitaire

«Gagner en échappée, c’est vraiment la manière que j’aime le plus et j’ai eu le temps de penser à plusieurs choses! J’ai vraiment profité du moment. Je ne pensais pas revivre ça aussi rapidement avec tout ce qui m’est arrivé depuis 2019», a expliqué la cycliste originaire de la région de Québec.

Pour couronner cette journée inespérée, la Québécoise s’est même permis de devancer le reste de la meute par près de quatre minutes.

«On a lancé un gros coup de bordure au kilomètre 30 et plusieurs filles ont eu mal. Je savais qu’il y avait un grand prix de la montagne juste après et j’ai dit à mes coéquipières que je me sentais bien. Après, je n’y croyais pas trop parce qu’il restait encore 60 kilomètres à faire, mais je me suis vraiment défoncée et j’étais très contente!»

Un long tunnel

Médaillée de bronze à la course sur route au championnat du monde junior 2018 à Innsbruck, en Autriche, Simone Boilard n’avait pas imaginé un scénario aussi sombre pour la suite de sa carrière.

Les espoirs étaient grands, la pression aussi. Victime d’une commotion cérébrale en 2019, elle s’était ensuite accordé une pause pour plusieurs raisons personnelles.

Alors qu’elle tentait de rebâtir sa confiance, son artère iliaque droite n’a pas voulu collaborer. Une chirurgie a été nécessaire pour corriger une endofibrose iliaque. Le fondeur Alex Harvey s’est fait opérer trois fois pour régler un problème identique.

Le malheur n’avait toutefois pas fini de s’abattre. Installée en Europe, Boilard a dû être hospitalisée pour une septicémie, une grave infection du sang qui aurait pu la tuer, avoue-t-elle candidement. La pandémie a finalement balayé tout le peloton au fossé pour des mois.

Des rêves

La coureuse ne veut pas voir trop loin, mais ses rêves sont bien vivants.

«J’avais de grandes ambitions, mais je n’ai jamais perdu foi en mes capacités. Je vais essayer de mettre ma victoire dans un tiroir pour la ressortir quand ça sera difficile, si jamais il y a d’autres obstacles.»

Son copain, également cycliste professionnel, était aussi très fier de sa performance des derniers jours. Le couple habite désormais à Nice.

«Je ne suis pas très émotif de nature, mais j’avais presque des larmes de joie. J’y ai toujours cru!» a indiqué Nickolas Zukowsky, membre de la formation Human Powered Health, le nouveau nom de l’équipe nord-américaine Rally.

Étudiante en administration à l’Université Laval, Simone Boilard bénéficie depuis peu du soutien de Caisse Desjardins de Limoilou dans son rêve de poursuivre une carrière de cycliste professionnelle en Europe.