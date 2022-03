Une vente de feu chez les Ducks?

Après avoir procédé au premier échange d’importance de la période entourant la date limite des transactions, les Ducks d’Anaheim pourraient continuer leur grand ménage.

Lundi, la formation californienne a envoyé le défenseur à caractère défensif Josh Manson à l’Avalanche du Colorado en retour de l’espoir Drew Helleson et d’un choix de deuxième tour en 2023.

Par ailleurs, les Ducks ont annoncé mardi qu’ils avaient conclu un contrat d’entrée avec Helleson.

«Nous nous ennuierons de [Manson], a noté l’entraîneur-chef Dallas Eakins, dont les propos ont été repris par le site de la Ligue nationale de hockey. Son leadership nous manquera. Mais cette transaction était nécessaire pour nous aider à bâtir une équipe gagnante dans les années à venir.»

Un ménage inachevé

Deux autres vétérans pourraient quitter le navire d’ici quelques jours : Hampus Lindholm et Rickard Rakell. Tout comme Manson, ces hockeyeurs suédois ont disputé l’ensemble de leur carrière à Anaheim et deviendront joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison.

«Les choses peuvent changer en trois ou quatre jours, a indiqué le directeur général Pat Verbeek. Tout le monde ressent la pression, alors on verra.»

Verbeek n’écarte pas la possibilité d’offrir une prolongation de contrat à Lindholm et Rakell. Les Ducks sont à quatre points de la dernière place disponible pour participer aux séries éliminatoires, mais connaissent une séquence difficile. Ils n’ont connu la victoire qu’à quatre reprises au cours de leurs 14 derniers matchs.

«C’est difficile [récemment], mais je crois que nous sommes encore en bonne position, a avancé la recrue Trevor Zegras. Je sais que nous n’avons pas beaucoup gagné récemment, mais nous espérons nous remettre en marche et remporter quelques matchs d’ici la fin de la saison.»

Lindholm a inscrit cinq buts et 22 points cette saison et est l’un des défenseurs disponibles les plus attrayants sur le marché. Marqueur de 30 buts en une campagne à deux reprises dans sa carrière, Rakell serait quant à lui un ajout de taille pour une équipe à la recherche de profondeur à l’attaque.

«Nous savions que des transactions étaient possibles, puisque des rumeurs ont entouré l’équipe toute l’année, a confié le défenseur Kevin Shattenkirk. Je crois que nous réagissons bien à cela. L’important est de rester en contact avec les plus jeunes joueurs dans l’équipe, car c’est nouveau pour eux.»