[VIDÉO] Des clowns et des rires pour accueillir les enfants ukrainiens à la frontière

Armés de leur bonne humeur contagieuse et de leurs habits colorés, des clowns distribuent sourires, câlins et bonbons aux enfants ukrainiens qui traversent la frontière vers la Moldavie, pour apaiser la douleur de l'exil.

Les membres de Dream Doctors Project, un groupe de clowns médicaux israélien professionnels fondé en 2002, sont arrivés à Chisinau, en Moldavie, avec la mission de faire rire les petits ukrainiens forcés de quitter leur maison en raison de la guerre.

La scène, captée sur vidéo par le journaliste Andrew Kimmel, montre les clowns qui accueillent femmes et enfants arrivant à la frontière. Ils dansent, chantent, cabotinent, rigolent et parviennent à décrochent de grands rires chez les enfants, et chez les plus grands, amusés de leur présence après une longue et pénible marche.

Environ trois millions de réfugiés ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe, le 24 février dernier, estiment les Nations Unies. De ce nombre, près de la moitié sont des enfants.

