Baker Mayfield sur son départ?

Un nouveau nom s’est ajouté à la grande valse des quarts-arrière de la NFL, soit celui de Baker Mayfield, car le pivot des Browns de Cleveland pourrait lui aussi changer d’adresse avant le début de la prochaine campagne.

• À lire aussi: NFL: bonnes acquisitions sous le radar

• À lire aussi: Les Buccaneers refont le plein

Les nombreuses rumeurs circulant aux quatre coins du circuit Goodell, dont celle concernant le possible intérêt de la formation de l’Ohio aux services de Deshaun Watson, ont fait sortir Mayfield de son mutisme. Il a finalement décidé d’extérioriser le fond de sa pensée sur les réseaux sociaux, tard mardi soir.

«Cleveland, les quatre dernières années ont complètement changé ma vie, rien de moins, depuis que j’ai entendu mon nom au repêchage, a écrit l’athlète de 26 ans. Ceci n’est pas un message avec un sens caché. C’est simplement un message pour remercier la ville de nous avoir accueilli, ma famille et moi. Nous avons créé et partagé plusieurs souvenirs en traversant tout ce processus, autant durant les hauts que durant les bas. Je n’ai aucune idée des événements futurs, ce qui explique mon silence tout au long de ce processus. Je contrôle seulement ce que je peux.»

Les Browns avaient fait de Mayfield le premier choix de l’encan de 2018. En quatre saisons à Cleveland, le pivot a vécu plusieurs hauts et plusieurs bas, parsemés entre autres de quelques blessures. Il avait même remporté le titre de recrue de l’année à sa première campagne dans la NFL.

Annoncé comme un véritable sauveur, il a seulement été en mesure de mener les siens en éliminatoires une seule fois, en 2020.

En 14 matchs la saison dernière, il a complété 60,5 % de ses relais pour 3010 verges. Il a aussi réussi 17 passes de touché, mais a été victime de 13 interceptions.

«J’ai tout donné ce que j’avais pour cette concession, a ajouté Mayfield. C’est quelque chose que j’ai fait à tous les niveaux. Et ça ne changera pas, nonobstant où je serai au moment de mon prochain jeu. Peu importe ce qui arrivera, je tiens à remercier les amateurs qui m’ont accueilli pour qui je suis et qui représentent bien les gens travaillants de cette ville. Cleveland fera toujours partie de ma vie et de celle d’Emily [sa copine].»

Selon Pro Football Network, si Mayfield n’est pas un membre des Browns au début de la prochaine saison, il aimerait se retrouver derrière le centre des Colts d’Indianapolis. Ces derniers sont au cœur de plusieurs rumeurs impliquant différents joueurs de cette position par les temps qui courent.

Depuis le début de la saison morte, les pivots de la NFL ont été au centre de plusieurs discussions. Entre autres, Tom Brady a pris sa retraite avant d’en sortir pour revenir avec les Buccaneers de Tampa Bay, Aaron Rodgers a décidé de rester avec les Packers de Green Bay, Carson Wentz a été échangé aux Commanders de Washington et Russell Wilson a été transigé aux Broncos de Denver, pour ne nommer que ces quatre-là.

À VOIR AUSSI...