Au Québec, le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes de 30 à 49 ans, pourtant peu de sensibilisation est faite auprès d’elles. C’est pourquoi la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) vient de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des jeunes femmes. Nommée, « C’est pas juste un cancer de matante », la campagne (photo), qui se déroulera jusqu’au 24 avril, vise à sensibiliser les jeunes femmes ainsi que les médecins de famille aux risques de cancer du sein chez les femmes de 30 à 49 ans. En pratiquant l’observation des seins, comme le recommande la Fondation, les femmes apprendront à connaître leurs seins et seront capables de reconnaître les changements récents et persistants qui méritent une investigation plus approfondie. La scénariste, auteure et comédienne Sarah-Maude Beauchesne (photo) a choisi de s’impliquer en tant qu’ambassadrice de la campagne. Renseignements: https://rubanrose.org/.

La Fondation En Cœur a proposé, en février dernier dans le contexte du mois du cœur, plusieurs initiatives afin de poursuivre sa mission, soit de soutenir encore plus de familles qui vivent avec un enfant malade du cœur et d’attirer l’attention sur l’importance de la santé cardiovasculaire. Selon Santé Canada, les maladies du cœur touchent 2,4 millions d’adultes au Canada, en plus d’être la deuxième cause de décès chez les Canadiens. La Fondation a ainsi aussi tenu plusieurs activités dans le contexte du Mois du Cœur, dont l’exposition de photos sur la façade extérieure du CHUL à Québec et grâce aux participants, partenaires et ambassadeurs, elle a pu amasser un total de 25 000 $, toutes activités confondues. Ce montant servira à offrir des nuits d’hébergement, des coupons-repas pour les parents, des journées de stationnement à l’hôpital, des kilomètres de déplacement et bien plus aux familles qui vivent avec un enfant malade du cœur. Sur la photo de gauche à droite : Sabrina Séguin, conseillère événement et communication ; Sylvie Gérin-Lajoie, directrice générale et Marjorie Matte, chargée de projets, toutes les trois avec la Fondation En Cœur.

Le 16 mars 2014. Jour de référendum en Crimée au cours duquel les électeurs devaient choisir entre l’intégration à la Fédération de Russie et une autonomie élargie au sein de l’Ukraine. Plus de 95 % ont voté en faveur de la première option. Le gouvernement de Kyïv et les pays occidentaux considèrent que ce référendum est illégal et revient à une annexion par Moscou.

Noémie O’Farrell (photo) comédienne née à Lévis (District 31, Contre-offre, Les honorables, 34 ans...Vladimir Guerrero Jr., joueur de 3e but canadien-dominicain de l'organisation des Blue Jays de Toronto (LAB), 23 ans...Brandon Prust, restaurateur à London en Ontario, 38 ans...Christian Bégin, comédien, animateur (Curieux Bégin) à Télé-Québec, 59 ans...Jean L'Italien, comédien québécois, 64 ans...Isabelle Huppert, actrice et productrice française, 69 ans...Erik Estrada, acteur américain de télé (CHiPS) et de cinéma, 73 ans...Richard Desjardins, auteur-compositeur-interprète, réalisateur et producteur 74 ans...Jean Cournoyer, homme politique québécois, 87 ans.

Le 16 mars 1992 : Roger Lemelin (photo), 73 ans, écrivain et journaliste québécois. Il est l'auteur de Les Plouffe, dont l'adaptation télévisée dans les années 1950 fut le premier grand succès de l'histoire de la télévision québécoise... 2019 : Dick Dale, 81 ans, musicien californien inventeur la guitare surf... 2018 : David Whittom, 39 ans, boxeur de Québec... 2017 : James Cotton, 81 ans, chanteur et harmoniciste américain de blues... 2016 : Majella Gagnon, 78 ans, maire de St-Antoine-de-Tilly dans les années 80 et propriétaire de l’Auberge Manoir de Tilly pendant 40 ans... 2016 : Frank Sinatra Junior, 72 ans, chanteur américain... 2013 : Louis Thiboutôt, 68 ans, annonceur à la radio de Radio-Canada de Québec... 2011 : François Parent, 74 ans, ex-employé d’Expo-Cité... 2006 : Jonathan Delisle, 28 ans, 4e choix des Canadiens au repêchage de 1995... 1999 : Gratien Gélinas, 89 ans, comédien, dramaturge et metteur en scène... 1979 : Jean-Guy Cardinal, 54 ans, ministre de l'Éducation de 1967 à 1970.