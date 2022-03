Chili: l’IVG intégrée dans le projet de nouvelle Constitution

La Convention constitutionnelle du Chili, chargée de rédiger une nouvelle Constitution pour remplacer l’actuelle héritée de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990), a approuvé mardi une disposition autorisant l’interruption volontaire de grossesse.

Avec 108 voix pour, 39 contre et 6 abstentions, l’Assemblée constituante a approuvé la deuxième clause de l’article sur les droits sexuels et reproductifs, qui stipule que l’Etat doit assurer «les conditions d’une grossesse volontaire et protégée, d’une interruption volontaire de grossesse, d’un accouchement et d’une maternité».

«Ainsi, elle garantit son exercice sans violence ni ingérence de tiers, qu’il s’agisse d’individus ou d’institutions», ajoute le texte.

«La Convention avance», a tweeté Antonia Orellana, ministre de la Femme et de l’Egalité de genre du gouvernement de gauche récemment installé, saluant cette décision prise par «une majorité large et diverse pour les droits sexuels et reproductifs».

Au Chili, l’avortement est autorisé seulement en cas de danger pour la vie de la mère, de l’enfant ou de viol.

La dépénalisation de l’avortement est en cours de discussion au Congrès.

Le droit à l’avortement doit faire partie du projet de nouvelle Constitution qui doit être présenté par la Convention constitutionnelle avant le 4 juillet.

Cette nouvelle loi fondamentale sera soumise par référendum aux Chiliens courant 2022. Si elle est rejetée, la Constitution Pinochet sera maintenue.

«J’ai 52 ans. 47 ans (que je vis) l’absence de ma mère, qui a perdu la vie lors d’un avortement» illégal, a déclaré Loreto Vidal, membre de la Convention lors d’un discours autour de l’IVG.

«Pour elle et pour beaucoup d’autres, il n’y avait aucune garantie, aucune sécurité et aucune protection», a-t-elle ajouté.

La rédaction de la nouvelle Constitution est apparue comme une solution institutionnelle aux manifestations sociales ayant éclaté dans le pays en octobre 2019.

De nombreux manifestants dénonçaient le texte, voté en 1980, comme le pivot du système économique ultralibéral mis en place sous Augusto Pinochet et un frein à toute réforme sociale.

Le 11 mars, Gabriel Boric, ex-leader étudiant et représentant d’une nouvelle promesse de gauche est devenu, à 36 ans, officiellement le plus jeune président du Chili.

«Comme l’avait prédit Salvador Allende il y a presque 50 ans, nous voici de nouveau, chers compatriotes, en train d’ouvrir de grandes avenues où passeront l’homme et la femme libres pour construire une société meilleure. Vive le Chili!», avait lancé le chef de l’Etat en clôture de son allocution à la nation, en faisant clairement référence au dernier discours de Salvador Allende, l’ex-président socialiste, prononcé juste avant son suicide en 1973, depuis le palais de La Moneda.