Complainte d’une mère à boutte

Ça m’a jetée par terre d’entendre les plaintes des parents en désaccord avec le retour en classe proclamé pour le 17 janvier dernier. Comment ils vivent pour penser que leurs enfants sont mieux à la maison qu’à l’école pour apprendre ? Vivent-ils de l’air du temps pour affirmer que leur besoin d’être protégés contre la COVID est plus fort que leur besoin de socialiser ?

Ces ostrogoths, pour paraphraser Justin Trudeau, sont incapables de réfléchir plus loin que le bout de leur nez. Comment pensent-ils que des familles comme la mienne avec un père absent et une mère qui fait du télétravail presque six jours sur sept peuvent continuer plus longtemps à les avoir dans les jambes à la journée longue ? Je suis un parent qui ne sait plus faire la différence entre son « temps travail » et son « temps famille ». Depuis presque deux ans, j’ai dû apprendre à naviguer entre les deux, alors que je n’étais pas préparée pour ça.

Je n’en peux juste plus de ce régime de fou ! Oui, il y a la santé mentale de mes enfants qui est importante, mais la mienne, qu’est-ce que vous en faites ? Se pourrait-il qu’une mère ait aussi des besoins fondamentaux pour survivre ? Après tout, c’est quand même grâce à moi, en grande partie, que mes enfants peuvent poursuivre leur évolution.

Rassurez-vous, je ne suis pas en dépression, loin de là. Mais je suis en grand questionnement quant à ma vie future. Car avec deux jeunes qui n’ont pas encore entamé leur secondaire, je ne suis pas sortie de l’auberge, comme on dit. Et comme leur père peine à se sortir d’un trou financier, dû à la COVID, qui mine en plus sa santé mentale, qu’ils n’ont que moi sur qui s’appuyer, j’aimerais ça sentir un peu d’empathie pour me donner la force de continuer.

Je n’ose même pas penser au gouffre qui serait le mien si ma propre santé mentale était en péril. Merci à mes parents, qui m’ont formée pour la vie dure, car c’est grâce à eux si je suis encore debout aujourd’hui. Et comme je voudrais le rester encore un bout, j’implore le gouvernement de ramener mes enfants à l’école pour vrai cette fois-ci, et jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Maman un jour, maman toujours

Je comprends parfaitement votre cri du cœur. Je vous signale qu’il est partagé, entre autres, par la directrice générale et le président de Réseau pour un Québec Famille, qui ont tous deux rédigé une lettre ouverte parue dans Le Journal en janvier dernier. Lettre dans laquelle ils faisaient état de la situation des parents comme vous. En plus de souligner la nécessité pour les enfants de retourner sur les bancs de l’école, ils soulignaient aussi la nécessité pour les parents de retrouver un équilibre dans la conciliation travail-famille. Espérons que votre cri du cœur sera entendu !