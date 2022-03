Des athlètes olympiques québécois récompensés

Des étudiants-athlètes des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches ayant participé aux Jeux olympiques de Pékin ont été récompensés par la Fondation Nordiques, mercredi.

En tout, 11 athlètes se sont vu décerner des bourses individuelles de 5000 $. Parmi ceux-ci, deux d’entre eux sont montés sur le podium en Chine : le patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil et le skieur acrobatique Miha Fontaine.

«Je suis extrêmement fier de voir un aussi grand nombre d’athlètes de chez nous atteindre leur but et réaliser leur rêve olympique. C’était l’un de nos objectifs lorsque nous avons créé notre fondation en 1995 et nous sommes heureux de contribuer à leur réussite », a noté Marcel Aubut, président de la fondation.

Les autres athlètes récompensés sont les skieurs Olivia Asselin, Flavie Aumond, Naomy Boudreau-Guertin, Cendrine Brown et Laura Leclair, les planchistes Sébastien Beaulieu et Audrey Mcmaniman ainsi que le patineur de vitesse Antoine Gélinas-Beaulieu.