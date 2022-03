Elizabeth Holmes inspire une série

Elizabeth Holmes a réussi l’impensable : arrêter ses études à la prestigieuse Université Stanford pour fonder, à 19 ans, sa propre société spécialisée en services médicaux, amasser une fortune de 4,5 milliards de dollars en vendant une machine inopérante et frauder ses investisseurs jusqu’à être, tout récemment, officiellement reconnue coupable d’escroquerie.

Après la série L’Invention d’Anna, révélant les frasques de l’arnaqueuse de Soho Anna Delvey/Sorokin, et le documentaire L’arnaqueur de Tinder, la minisérie The Dropout relate la montée fulgurante puis la chute de l’entrepreneuse américaine. L’histoire vraie – inspirée du balado d’ABC News The Dropout – de la fondatrice de la compagnie Theranos dont la mission première d’aider les gens malades s’est transformée en fraude massive mettant la vie de nombreux patients en danger.

Interprétée par Amanda Seyfried (Mamma Mia !), la jeune première à l’ambition dévorante qui rêvait de changer le monde se métamorphose en femme d’affaires dénuée d’empathie accumulant les tromperies pour atteindre ses buts. Devenue une PDG intransigeante, elle développe un nouveau ton de voix irritant au possible. Une nouvelle voix comme une métaphore de ce qu’elle est devenue : fausse et incontrôlable. Naveen Andrews (Sayid de la série Lost) tient le rôle du dirigeant d’entreprise et amoureux plus âgé d’Elizabeth Holmes, Sunny Balwani. Bien au fait de ses mensonges et de ses problèmes financiers, celui-ci a investi plusieurs millions de dollars pour permettre à Holmes de garder un moment le contrôle de sa compagnie.

Dégringolade

Il faut l’avouer, on prend un malin plaisir à assister à la dégringolade de la jeune femme maintes fois comparée à Steve Jobs, qui prétendait avoir inventé une technologie permettant d’effectuer des tests sanguins peu coûteux avec une seule goutte de sang. Surtout lorsque surviennent les transformations dans sa personnalité : changement brutal de caractère, soif d’argent et de pouvoir, fraudes et déloyauté envers ses plus fidèles collaborateurs et amis.

C’est avec une technologie non fonctionnelle qu’Holmes a réussi à charmer de gros investisseurs. Quant à ses mensonges et à ses fraudes, ils ont fait d’elle l’une des plus jeunes femmes milliardaires autodidactes en Amérique.