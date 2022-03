[EN DIRECT] 21e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Trois semaines après le début de la guerre en Ukraine, les bombardements russes se poursuivent sur le terrain.

6h53 | L'Ukraine rejette l'idée d'un modèle autrichien ou suédois de neutralité

L'Ukraine demande des «garanties de sécurité absolues» face à la Russie tout en rejetant l'idée d'un modèle de «neutralité suédois ou autrichien» avancée par Moscou, a annoncé mercredi la présidence ukrainienne.

Alors que les pourparlers se poursuivent et que des représentants ukrainiens entretiennent l’espoir que la guerre pourrait se terminer plus tôt qu’on ne l’avait anticipé, la ville de Kyïv subissait un nombre accru de raids aériens et de bombardements.

6h48 | Le pianiste Berezovsky provoque l'indignation en défendant l'invasion

L'appel du célèbre pianiste russe Boris Berezovsky à cesser le soutien à l'Ukraine et à lui couper l'électricité pour accélérer son siège suscite l'indignation dans le monde musical.

5h36 | Risque d'un «choc» pour l'offre pétrolière mondiale, craint l'AIE

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a dit mercredi craindre un «choc» sur l'offre pétrolière mondiale, à la suite des sanctions contre la Russie prises après son invasion de l'Ukraine, tout en abaissant ses prévisions de la demande pour 2022.

4h55 | Adecco lance une plateforme de recrutement pour les réfugiés ukrainiens

Le groupe suisse Adecco, numéro un mondial du travail temporaire, lance une plateforme de recrutement pour les réfugiés ukrainiens, annonce-t-il mercredi, appelant les employeurs à publier leurs offres sur ce site.

4h06 | Une gare de Zaporojie touchée par une frappe russe

La ville ukrainienne de Zaporojie, largement épargnée par l'offensive russe et refuge des personnes fuyant la cité assiégée de Marioupol, a été visé par des frappes mercredi, notamment l'une de ses gares, selon les autorités locales.

3h35 | Plusieurs fortes explosions et des colonnes de fumée à Kyïv

Plusieurs fortes explosions ont été entendues à l'aube mercredi à Kyïv, suivies de colonnes de fumées noires dans le ciel, a constaté l'AFP, alors que l'armée russe a intensifié ces derniers jours ses tirs contre les villes ukrainiennes.

3h30 | Sanctions: la Russie, menacée de défaut, face à une première échéance de paiement

La Russie fait face mercredi à une première échéance de paiement d'obligations qui la menace d'un défaut de paiement, ses avoirs à l'étranger étant gelés par des sanctions occidentales.

3h25 | Le plus haut tribunal de l'ONU se prononce sur l'invasion russe en Ukraine

La Cour internationale de justice (CIJ) rendra mercredi son verdict dans une procédure lancée par Kyïv, qui demande au plus haut tribunal de l'ONU d'ordonner à Moscou d'arrêter immédiatement son invasion de l'Ukraine.

Quartiers dévastés, corps qui traînent dans les rues, citoyens fuyant par milliers, patients pris en otage à l’hôpital ; la violence a même poussé la capitale à décréter un couvre-feu mardi.

