Encore des mythes à défaire

La journée de plénier sur le tramway de Québec aura permis, hier, de clarifier des informations et de défaire plusieurs mythes qui circulent relativement au projet depuis trop d’années.

L’effet combiné de la désinformation, des nombreuses années à tergiverser sur le choix du mode et du tracé, et de la difficulté de l’ancienne administration à bien le communiquer, a fait mal au tramway.

J’écrivais ceci en 2018, après que la CAQ eut finalement décidé d’appuyer le projet, après tous les autres partis à l’Assemblée nationale : « S’il y a un effet pervers à avoir mis autant d’années à aboutir avec un projet de transport structurant pour Québec, c’est celui d’avoir laissé libre cours à la désinformation et la démagogie. »

Bruno Marchand y est allé d’un plaidoyer bien senti, hier, qui laissait voir toute son irritation par rapport à la désinformation qui continue de circuler. Le maire a le mérite de vouloir corriger le tir. On sent qu’il croit fermement au projet. Son message s’avère clair et efficace, ce qui ne fera pas de tort.

Le maire doit cependant admettre qu’il a aussi un peu contribué à entretenir certains mythes pendant la campagne, en annonçant qu’on tenterait de diminuer la présence de fils pour éviter de « défigurer nos quartiers emblématiques de Québec ».

Aménager le territoire

L’idée du tramway ne consiste pas seulement à offrir une offre supplémentaire et plus performante de transport en commun. Il s’agit aussi d’aménager le territoire, d’où le fait que l’architecture, le mobilier urbain, l’art public et la végétation font partie des lignes directrices de design.

Concernant les arbres, on savait déjà qu’il faudrait en couper 1584, ce qu’on tente toujours de limiter le plus possible. Mais la vérité, c’est qu’il aurait fallu abattre de toute façon 325 ormes malades. Et qu’avec les mesures de compensation, il y aura plus d’arbres après l’arrivée du tramway (20 pour un).

L’idée de contourner l’Université Laval pour sauver des arbres dans le boisé Lacerte, qui a circulé, apparaît par ailleurs déconnectée. Le principe de base d’un réseau structurant consiste en effet à circuler le long des zones d’achalandage et l’Université s’avère un incontournable.

Encore là, des mesures seront mises en place pour remplacer ce qui représente environ 3 % des arbres du dit boisé.

Fils enfouis

Le bureau de projet a aussi fait le point sur la possibilité d’avoir recours à de nouvelles technologies embarquées, dont l’alimentation par batterie, qui éviterait l’installation de fils aériens.

D’abord, on est loin des fils très apparents des anciens tramways. La technologie souterraine n’a pas été éprouvée dans des endroits où le climat ne s’apparente nullement à celui de Québec, a rappelé Daniel Genest, directeur du bureau de projet.

Et puis j’ajouterais que nul n’a envie de revivre un cauchemar comme celui des Écolobus, achetés sous l’administration Boucher, et qui faisaient appel à une nouvelle technologie italienne qui n’avait pas été éprouvée pour l’hiver québécois. Après une succession de ratés, ils ont fini à la ferraille en 2017.