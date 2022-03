Guerre en Ukraine: Québec débloque 700 000 $ supplémentaires

Québec double la mise pour venir en aide aux Ukrainiens et offrira 700 000 $ à des organismes de coopération internationale ayant la capacité d’intervenir rapidement pour aider sur le terrain.

Cette somme sera distribuée par le biais d’un appel de projet auprès d’organismes de coopération internationale établis ici, mais «ayant la capacité d'intervenir rapidement et efficacement en partenariat avec des organisations locales, en Ukraine ou auprès des populations déplacées dans les pays limitrophes».

Elle s’ajoute aux quelques 300 000 $ accordés le 1er mars à deux organismes humanitaires, Médecins du Monde Canada et la Croix-Rouge, pour soutenir la population ukrainienne touchée par la guerre.

De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux et son réseau mettront à disposition du matériel et des fournitures médicales auprès des organismes de coopération internationale, en réponse à des besoins exprimés par la population ukrainienne.

Par voie de communiqué, la ministre québécoise des Relations internationales, Nadine Girault, a salué au nom du gouvernement «le mouvement de solidarité des Québécois envers le peuple ukrainien et souhaite offrir le meilleur accueil possible aux réfugiés qui arriveront au Québec dans les prochaines semaines».

À ce propos, Québec invite ceux qui souhaitent participer à l'effort de solidarité envers les Ukrainiens qui arriveront ici à contacter le Congrès des Ukrainiens du Canada. «L'organisme pourra ensuite redistribuer les dons matériels, les offres de logement ou de bénévolat vers les personnes ou les organismes ayant des besoins», a précisé le gouvernement.

«Avec plus de trois millions de personnes déplacées, l'Europe vit une grave crise humanitaire à laquelle les Québécois répondent avec générosité et compassion. Par cette seconde aide financière, notre gouvernement accroît son soutien et réitère sa solidarité à l'endroit du peuple ukrainien», a expliqué Nadine Girault.

Les ressortissants ukrainiens pourront bénéficier également bénéficier d'une couverture complète du régime d'assurance maladie du Québec (RAMQ) à leur arrivée dans la province. Ainsi, ces personnes auront accès aux services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux.

