Hausse du prix du carburant: Air Liaison choisit d’en assumer les coûts

La compagnie aérienne Air Liaison a décidé d’assumer les coûts de l’augmentation du prix du carburant et de faire moins de profits, même si la compétition entre les transporteurs demeure faible sur la Basse-Côte-Nord.

Les résidents de la région dépendent des services aériens pour obtenir des soins de santé, mais aussi parce qu'il n’y a pas toujours des routes qui relient les municipalités. Les navires n’ont également pas toujours accès aux rives en hiver, ce qui peut compliquer les déplacements.

«Peut-être que les marges [de profit] sont moindres, mais on prend ça sur nous», a assuré Aymane Amarir, agent de communication chez Air Liaison. «Déjà la clientèle, avec la COVID et avec la guerre, tout a augmenté. Il faut au moins une personne qui comprenne la situation et fasse l'effort de son côté.»

Desservir les communautés isolées de la Basse-Côte-Nord comprend plusieurs défis. Sans voies terrestre et maritime, le transport repose sur le dos des compagnies aériennes. Et avec les hivers rigoureux, les conditions climatiques sont rarement idéales, ce qui peut engendrer certains délais.

«On répond toujours présent. Si on retarde le vol, on va le faire quand même parce que ces gens ont besoin de nous, et on est là pour eux», a ajouté M. Amarir.

La compagnie a également conclu un contrat de désenclavement, qui lui permettra de transporter la nourriture dans les épiceries locales.