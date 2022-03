Julie Doucet à Angoulême

La bédéiste québécoise Julie Doucet pourrait devenir, aujourd’hui, la quatrième femme à remporter le Grand Prix de la ville d’Angoulême. Il s’agit de la récompense la plus prestigieuse décernée dans le monde de la BD.

Ce prix sera remis aujourd’hui lors du lancement de la 49e édition du festival de la bande dessinée d’Angoulême.

En compétition avec les auteures françaises Pénélope Bagieu et Catherine Meurisse, elle pourrait aussi devenir la première québécoise à mettre la main sur cet honneur.

Cette distinction est remise à un auteur de bande dessinée pour l’ensemble de son œuvre.

Pénélope Bagieu a connu du succès, à la fin des années 2000, avec sa série Joséphine. Catherine Meurisse est une ancienne de Charlie Hebdo.

Claire Bretécher (1983), Florence Cestac (2000) et Rumiko Takahashi (2019) sont les seules femmes à avoir remporté ce prix depuis sa création en 1974.

Franquin, Moebius, Fred, Jean-Claude Mézières, Enki Bilal, Gotlib, Morris, Uderzo, Georges Wolinski ont remporté le Grand Prix de la ville d’Angoulême dans le passé. L’Américain Chris Ware a mis la main sur cette prestigieuse distinction l’an dernier.

Figure marquante de la bande dessinée « underground », Julie Doucet a connu une carrière marquante.

En 1988, la bédéiste originaire de Saint-Lambert, qui a étudié les arts graphiques et plastiques à l’Université du Québec à Montréal, a lancé son fanzine Dirty Plotte, où elle raconte, en français et en anglais, sa vie quotidienne, ses rêves, ses angoisses et autres sujets livrés sans pudeur.

Pensées pour l’Ukraine

Lancée sous forme de photocopies, la série fait son chemin pour être ensuite publiée par Drawn & Quarterly.

Elle s’est aussi distinguée avec les titres My Most Secret Desire et Changement d’adresses.

Sa carrière a été concentrée entre 1988 et 1992. Elle a quitté la bande dessinée en 2006 pour se remettre à l’art imprimé.

Elle a reçu, le printemps dernier, le prix Albert-Chartier, remis par le Festival Québec BD et décerné à un artiste ou un organisme qui a marqué le monde de la bande dessinée québécoise.

La 49e édition du festival d’Angoulême sera lancée ce soir après une annulation en 2020 et le report de l’édition 2021.

« Nous renouerons ainsi avec le plaisir du partage, des rencontres, de la liberté de s’exprimer et d’échanger autour de la bande dessinée », a indiqué, à l’Agence France-Presse, la direction du festival.

Une cérémonie sur invitation, au Théâtre d’Angoulême, offrira un concert de dessins dédiés à l’Ukraine. Une performance qui réunira des artistes d’une dizaine de nationalités qui, inspirés par un scénario de l’auteur français Alfred, évoqueront la situation ukrainienne en dessins.