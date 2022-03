La vitrine est encombrée

Que le vrai Rem Pitlick se lève ? Mais, au fait qui est le vrai Rem Pitlick ? C’était un parfait inconnu avant de débarquer au Centre Bell, il y a quelques semaines.

On ignorait presque tout de ce joueur recrue de 24 ans. Sur sa feuille de route, il a été au cœur de sept transactions. Il n’a jamais pu attirer l’attention avec les Predators de Nashville. Mais au Minnesota, ce fut quand même intéressant avec 11 points en 20 matchs.

De quoi piquer la curiosité de Kent Hughes qui l’a réclamé au ballottage. Il faut croire que le directeur général du Tricolore a obtenu des informations pertinentes de Bill Guerin, son bon ami, qui occupe le même poste avec le Wild.

Sans doute que Guerin a conseillé Hughes en lui disant qu’il ferait une bonne affaire en réclamant Pitlick que le Wild a dû libérer pour faire de la place à Matt Boldy, leur choix au premier tour en 2019.

Il ne fait aucun doute que Pitlick change la donne. On veut savoir s’il peut jouer au centre. C’est fait. On apprécie l’effort qu’il déploie sur le flanc gauche. On est surpris par sa polyvalence.

Il s’ajoute à la longue liste des joueurs qui ont un petit coin dans la vitrine.

Le même plan

Parce que, n’allez pas croire que malgré les succès étonnants du Canadien depuis l’arrivée de Martin St-Louis, Jeff Gorton et Kent Hughes ont modifié leur stratégie.

Pas du tout.

Si une offre intéressante, une offre qu’ils pourront difficilement refuser, leur est soumise, ils passeront aux actes. Il y a un mois, ils ont établi une liste de prix pour chacun des patineurs à l’exception peut-être de Nick Suzuki et de Cole Caufield.

Certes, à la lumière des performances de certains, notamment Artturi Lehkonen, ils se montreront encore plus exigeants.

Leur plan est de se doter des meilleures conditions pour mener à bien le processus de relance de l’équipe. On connaît les dossiers et éventuellement, ils en sauront plus long sur Carey Price.

Pour la présente semaine, l’une des plus importantes de la saison, il faudra savoir profiter des occasions pour améliorer la formation.

Il y a des clients qui ont un urgent besoin de patineurs pour remplacer les blessés. Il y a des directeurs généraux qui ont de grandes ambitions, ils chercheront à améliorer leurs effectifs.

Il y a aussi des joueurs avec des contrats entravant la gestion quotidienne de l’entreprise qui seront exposés à des changements via le ballottage, via des transactions uniquement basées sur les affaires.

Bref, si les équipes de la LNH ont été silencieuses jusqu’à maintenant, un silence brisé par l’Avalanche du Colorado qui a acquis le défenseur Josh Manson des Ducks d’Anaheim hier, faut-il croire qu’elles attendent à la dernière minute pour se faire entendre ?

Sans doute qu’il y aura des négociations dans les prochaines heures.

Le Canadien attirera-t-il les curieux ?

Assurément.

L’avenir de Chiarot

Le dossier Ben Chiarot alimente les rumeurs tous les jours. On s’interroge à savoir pourquoi le Canadien échangerait le gros défenseur. Ne pourrait-il pas être un joueur d’impact dans le processus de relance de l’entreprise ?

Oui et non.

Mais le duo Gorton-Hughes a-t-il la garantie que Chiarot, qui va se prévaloir de son statut de joueur autonome sans compensation en juillet, a l’intention de revenir à Montréal ?

Pas du tout.

Chiarot n’aura-t-il pas l’occasion de se joindre à une équipe possédant les ressources pour aspirer aux grands honneurs ?

Qui veut rester ?

Au cours des dernières semaines, Gorton et Hughes ont fait leur petite enquête sur les intentions de chacun des patineurs de leur formation.

Veulent-ils faire partie de la solution ?

Veulent-ils explorer d’autres marchés ?

Peu importe la réponse, ils seront exposés à un marché des transferts qui, pour l’instant, n’a pas encore été couru par la clientèle ciblée.

Dans les faits, Gorton et Hughes ont été les seuls à effectuer un échange important, celui de Tyler Toffoli.

À quoi s’attendre à l’occasion de la dernière semaine pour les transactions ?

Le Canadien est dans une position intéressante. Les décideurs étudieront les offres qu’on leur proposera. Dans la vitrine, il y a des hockeyeurs qui peuvent assurément contribuer aux succès des équipes qui participeront aux séries.

Et n’oublions pas que Gorton et Hughes voudront également échanger des joueurs possédant des contrats ne correspondant pas à la réalité de l’organisation.

Une période stratégique pour les nouveaux administrateurs de l’organisation du CH.