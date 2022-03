Le Québec pourrait avoir un avantage en cas de sixième vague de COVID-19

Alors qu’on craint une possible sixième vague, le Dr Gaston De Serres croit que le Québec a un avantage face à certains pays où l’on observe une hausse des cas de COVID-19.

• À lire aussi: Et c'est reparti: certains pays à nouveau malmenés par la COVID-19

• À lire aussi: Un variant «inconnu» découvert en Israël

• À lire aussi: Inquiétude à l'OMS devant la reprise des cas de COVID

Puisque le taux de vaccination est élevé et que l'on estime qu’au moins deux millions de Québécois ont été infectés par le variant Omicron, une nouvelle vague pourrait avoir des impacts moins importants chez nous.

«La question qui se pose c’est de savoir si on aura une transmission qui va nous ramener dans une situation problématique au niveau du système hospitalier», dit le médecin-conseil à l'Institut national de santé publique du Québec.

La situation est plus difficile dans des pays comme la Chine et la Nouvelle-Zélande, où le virus a très peu circulé et qui doivent compter sur la vaccination uniquement.

«Dans ces pays-là, ils ont une grosse grosse commande devant eux, parce que de réussir à faire en sorte qu’ils n’auront pas à affronter un très grand nombre de cas, ça va être extrêmement compliqué», explique le Dr De Serres.