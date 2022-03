Le suicide d’une enfant de 10 ans sème la consternation

AnnSofy, qui préférait se faire appeler Alex, a vécu de l’intimidation pendant de nombreuses années puisqu’elle vivait une crise identitaire.

• À lire aussi: Intimidée, une fillette de 10 ans s’enlève la vie

Plusieurs personnes se sont réunies devant la demeure de la mère de l’enfant pour démontrer leur soutien.

Il s’agit d’une tragédie qui soulève beaucoup de questions.

«Ça frappe un peu l’imaginaire de penser qu’un enfant de cet âge-là peut même penser au suicide. C’est vraiment une triste nouvelle», estime Françoise Roy de l’Association québécoise de prévention du suicide.

Selon elle, il se peut qu’un enfant de 10 ans ne soit pas en mesure de comprendre que le geste posé mène à la morte.

«Qu’est-ce que l’enfant comprend de la mort. Qu’est-ce qu’il comprend du suicide?», questionne Mme Roy.

Elle souligne aussi l’importance pour les enfants d’avoir des personnes de confiance à qui il est possible d’exprimer le mal-être.

Plusieurs organismes, dont Jeunesse IDEM, sont à l’écoute des jeunes, mais aussi des parents qui se questionnes.

«Nous on voit des jeunes à partir de 7 ans. C’est quelque chose qui arrive, les jeunes se questionnent sur leur genre ou ont déjà un sens inné de qui ils sont et ils arrivent à le communiquer assez jeune», explique Stéphanie Meunier, intervenante communautaire chez Jeunesse IDEM Outaouais.

Les experts s’entendent pour dire que la discussion s’impose entre les parents et les enfants pour limiter les préjugés.

«C’est important de leur faire comprendre que chacun passe par cette phase-là. Mais chacun ne la vit pas de la même façon. Et c’est important d’accepter les personnes telles qu’elles sont, tel qu’elles vivent cette période de questionnement là sans les juger», croit Nafissa Ismail, titulaire de la Chaire de recherche sur la santé mentale à l’Université d’Ottawa.

Un drame qui touche tout le Québec, dont la classe politique. Le ministre de la Famille et responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, dit avoir le cœur brisé, et que tout sera fait pour lutter contre l’intimidation et aussi améliorer l’accès aux services.

La cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, ajoute qu’un suicide, peu importe l’âge, est dramatique et qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire face à l’intolérance.