Leitao juge inconcevable une baisse d’impôt «à court terme»

Artisan des mesures d’austérité dans le dernier gouvernement libéral de Philippe Couillard, le député Carlos Leitao juge aujourd’hui que les services publics sont «extrêmement importants» et qu’il est inconcevable de baisser les impôts «à court terme».

La pandémie a été une grande révélation pour l’ensemble des citoyens de l’importance du rôle joué par l’État, a-t-il expliqué en point de presse, à l’Assemblée nationale, mercredi.

«Les citoyens veulent bien sûr avoir des services publics en éducation, famille, etc. Ces services publics doivent être financés et, je le maintiens depuis 2014, on ne peut pas fournir ces services à crédits», a-t-il poursuivi.

Dans ce contexte, baisser les impôts «à court terme» lui apparaît difficile, à moins que la reprise économique de la province dans les prochains mois soit «mirobolante».

Selon des informations rapportées par «Le Journal de Québec» mardi, la Coalition Avenir Québec (CAQ) aurait entrepris une réflexion sérieuse pour inclure dans son plan électoral des baisses d’impôt permanentes.

«Est-ce que la CAQ proposera des baisses d’impôt permanentes? Je vous invite à attendre la campagne électorale», avait indiqué le premier ministre, François Legault, lors d’un impromptu de presse avant d'entrer au Salon bleu.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a réagi en s’opposant fermement à des baisses d’impôts pour les mieux nantis, ceux qui gagnent plus de 80 000 $ par année, au nom de «la répartition équitable de la richesse».