Les Phillies auront un redoutable duo de cogneurs

Le voltigeur Kyle Schwarber poursuivra sa carrière avec les Phillies de Philadelphie, qui lui ont accordé mercredi un contrat de quatre ans, d’une valeur annuelle moyenne légèrement inférieure à 20 millions $.

C’est ce qu’a indiqué le site The Athletic. Conséquemment, le joueur de 29 ans rejoindra la vedette Bryce Harper, un autre élément offensif de premier plan de la formation de la Pennsylvanie.

Tout comme celui-ci, Schwarber est un ancien porte-couleurs des Nationals de Washington. L’an dernier, l’équipe de la capitale américaine l’a échangé aux Red Sox de Boston. Au total, il a claqué 32 circuits et produit 71 points, tout en maintenant une moyenne au bâton de ,266.

De 2015 à 2020, le vétéran a évolué avec les Cubs de Chicago, remportant la Série mondiale à sa deuxième campagne. Il a cogné 153 longues balles depuis ses débuts dans les ligues majeures.

Greinke de retour à Kansas City?

Quant au lanceur Zack Greinke, il reviendrait là où tout a commencé: le vétéran de 38 ans se serait en effet entendu avec les Royals de Kansas City.

C’est du moins ce que le site The Athletic a rapporté, mercredi. Les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés pour le moment.

Greike a amorcé sa carrière dans le baseball majeur avec les Royals en 2004. Il a porté les couleurs de l’équipe pendant sept saisons, remportant au passage le trophée Cy-Young en 2009.

Depuis, il a évolué avec les Brewers de Milwaukee, les Angels de Los Angeles, les Dodgers, les Diamondbacks de l’Arizona et plus récemment, les Astros de Houston. En 2021 au Texas, il a montré une fiche de 11-6 et une moyenne de 4,16 points mérités en 30 parties, dont 29 départs.