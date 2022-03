«Libre échange»: un couple au bord de l’implosion

Les couples qui sont sur le bord d’éclater devraient visionner l’adaptation de la série britannique «State of the Union» que signent Marie-Claude Guérin et Guillaume Tellier. Ça pourrait les inspirer à se choisir à nouveau ou à se quitter avec élégance.

C’est que «Libre échange», une série 10 épisodes de plus ou moins 10 minutes chacun, présente une femme et un homme capables de se parler sans se lancer constamment des insultes. Ils discutent beaucoup, parfois avec ironie, mais on sent que les deux protagonistes ont du respect l’un pour l’autre, ce qui rappelle qu’ils ont jadis été follement amoureux.

Quinze ans et des enfants plus tard, Marie (Marie-Claude Guérin) et François (Louis Morissette) forment un couple usé et ne vieillissent pas de la même façon. Tous deux en crise existentielle – comme leur union –, ils voient chaque semaine un thérapeute. On les retrouve juste avant leurs séances, alors qu’ils prennent un verre dans un bar.

Leurs échanges sont teintés d’humour, de tendresse et de beaucoup de lucidité. Monsieur a été trompé par madame, ce qu’il n’accepte pas. Il faut dire que François est en dépression après avoir perdu son emploi de critique musical et que Marie, en tant que médecin spécialiste en gériatrie, est celle qui supporte la famille.

PHOTO COURTOISIE

Leurs huis clos permettent de remonter le temps et la grande question qui plane, comme dans toute relation à long terme, est de savoir si l’on souhaite investir temps et énergie dans la relation, bref se choisir à nouveau, ou tout simplement prendre des chemins différents.

Comme Marie-Claude Guérin et Louis Morissette avaient 160 pages de textes à livrer en deux semaines de tournage, ils ont souhaité répéter, comme on le fait au théâtre, un luxe dans le milieu. Et l’équipe du réalisateur Francis Leclerc («Les beaux malaises») n’avait pas à remballer le matériel chaque soir, la Taverne Dominion où ont été captées les scènes étant alors fermée, pandémie oblige.

«On a créé une petite bulle entre amis, ça n’a pas été un gros processus de "casting"», a souligné la comédienne.

Si le tournage s’est déroulé rondement, l’automne dernier, le couple à l’écran, lui, ne navigue pas en eau calme.

«C’est un couple en crise existentielle, mais je trouve ça rafraîchissant comme dialogues, car on n’est pas dans une prise de bec constante. Ils sont encore capables de se faire rire et qui ont beaucoup de respect l’un envers l’autre. Ils vont tous deux faire un bout de chemin et réaliser des choses», a ajouté Marie-Claude, qui s’est récemment rendue à la Berlinale avec le réalisateur Denis Côté pour présenter le film «Un été comme ça».

S’il y a une suite à «Libre échange», ce sera avec un couple âgé, comme dans la suite de la version originale qui vient d’être lancée.

Et Sonia?

«L’Échappée» demeure le projet porteur de la carrière de Marie-Claude Guérin et le personnage qu’elle a défendu le plus longtemps.

Au départ, sa Sonia, une femme sans filtre, était droguée et avait maille à partir avec la DPJ. Quelques saisons plus tard, elle s’en est sorti, un revirement qui résonne fort chez les téléspectateurs.

«Je reçois plus de messages qu’au début. Parce que c’est un personnage qui va bien, qui s’en est sorti, qui est plus lumineux. On dirait que ça fait du bien aux gens, il y a des filles qui m’écrivent pour dire qu’ils ont vécu ça et qu’il y a de l’espoir.»

C’est la première fois que «State of the Union» est adapté à travers le monde. La série britannique a obtenu le Emmy de la meilleure comédie format court. La version québécoise produite par KOTV est disponible sur TOU.TV EXTRA.