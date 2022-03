Ottawa veut financer des projets pour contrer la désinformation

Ottawa cherche à financer des projets qui auront pour objectif d’«aider les gens à déceler la mésinformation et la désinformation en ligne».

L’appel à propositions «ciblé et spécial» annoncé mercredi par le ministère du Patrimoine s’élève à 2,5 millions $.

Cette initiative survient sur fond de guerre en Ukraine, qui inonde les réseaux sociaux de contenu parfois difficile à vérifier et à authentifier. Les réseaux sociaux sont eux-mêmes un champ de bataille où les informations, vraies ou fausses, peuvent servir d’arme pour manipuler l’opinion publique.

«Les projets financés contribueront à accroître les compétences civiques, à favoriser la pensée critique lorsqu’il faut vérifier les sources d’information ainsi qu’à renforcer les capacités du Canada pour lutter contre la désinformation en ligne», a souligné le ministère dans un communiqué.

La question de la désinformation et de la mésinformation est devenue un sujet majeur de préoccupation dans les dernières années.

Les inquiétudes liées à ce problème ont augmenté avec la pandémie de COVID-19 et se sont démultipliées depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le «convoi de la liberté» au mois de février a aussi été l’occasion pour le gouvernement de saisir l’ampleur de l’enjeu.

Le premier ministre Justin Trudeau a répété à plusieurs reprises les dangers liés à la désinformation lors de son passage en Europe la semaine dernière.

Le sujet a fait partie des discussions avec les alliés du Canada, avec un focus sur la désinformation en provenance de Russie.

Plusieurs fournisseurs de service de télécommunications ont banni de leur offre la chaîne d’information russe «Russia Today» à la fin du mois de février.

Patrimoine Canada avait pour sa part demandé à la CRTC d’enquêter sur le média russe, considéré par les alliés de l’OTAN comme un canal de propagande opéré par l’État.

«Il est urgent d’agir. Les Canadiens et Canadiennes ne toléreront pas la désinformation et la propagande», a déclaré Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine. «La démocratie ne s’est pas bâtie par accident. Il faut se battre pour elle. La population canadienne peut jouer un rôle pour signaler la mésinformation et la désinformation nuisibles et mettre un terme à leur propagation.»

La désinformation désigne le contenu informatif fabriqué de toutes pièces avec comme objectif d’induire les gens en erreur dans le but de les influencer.

La mésinformation, elle, se caractérise par le fait qu’elle est véhiculée par des gens qui n’ont pas l’intention de tromper, bien que l’information en elle-même soit fausse ou induise en erreur.