Canadien: Carey Price patine, Jake Allen devant le filet demain?

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a patiné au complexe sportif de Brossard, mercredi, tandis que son coéquipier Jake Allen est très près d’un retour au jeu.

Dans le cas de Price, sa présence sur la glace pendant plusieurs minutes constitue une bonne nouvelle et il ne faut pas exclure un retour au jeu d’ici la fin du calendrier régulier, même si rien n’est certain. Le numéro 31 a été opéré au genou l’été dernier et n’a pas encore joué en 2021-2022.

Pour ce qui est d’Allen, le réseau Sportsnet a rapporté qu’il pourrait effectuer un retour au jeu dès jeudi, quand le Tricolore accueillera les Stars de Dallas. Or, l'instructeur-chef Martin St-Louis a mentionné après la séance optionnelle être sûr à 95 % qu'Allen jouera le prochain match. À l’écart de la compétition depuis le 12 janvier en raison d’une blessure au bas du corps, le vétéran a reçu plusieurs tirs sur la patinoire au cours des derniers jours. Par ailleurs, son nom a circulé dans quelques rumeurs de transaction; la date limite des échanges dans la Ligue nationale est fixée à lundi.

Le Canadien doit jouer deux fois avant l’échéance du 21 mars.

