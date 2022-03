Reconnu coupable d'avoir tué son meilleur ami de 15 ans

Un adolescent vient d'être reconnu coupable d'avoir poignardé à mort son meilleur ami lors d'une bagarre qui a dégénéré, à Laval, il y a deux ans.

Le jeune qui a maintenant 19 ans a subi l'automne dernier son procès pour meurtre prémédité. Il est très rare qu'un adolescent fasse l'objet d'une accusation aussi grave. Il était âgé de 16 ans au moment du drame.

Il a finalement été reconnu coupable d'homicide involontaire.

Le drame a eu lieu au parc Marc-Aurèle-Fortin, le 1er janvier 2020. L’accusé a raconté qu'il s'était présenté au parc ce soir-là à l'invitation de ses amis, pour régler un conflit.

Il a assuré que son intention était de discuter. Or, s’il pensait régler la chicane avec des mots, l’adolescent avait malgré tout pris la peine d’apporter deux couteaux.

Une bagarre a rapidement éclaté entre les jeunes, et l'accusé a poignardé son meilleur ami.

Une ordonnance de non-publication nous empêche de dévoiler l’identité de l’accusé ou celle de la victime de 15 ans.

Au procès, le jeune a soutenu qu'il avait brandi son couteau par instinct de survie, pour tenter de se défendre.

La juge Catherine Perreault, de la Cour supérieure, n'a pas cru à la thèse de la légitime défense, pas plus qu'à celle de l'accident.

En effet, les nombreux messages textes menaçants que l'accusé et ses amis avaient échangés avant le drame donnent à penser que le jeune homme, se rendant sur les lieux, ne pouvait ignorer qu'il allait se battre.

Mais la magistrate n'a pas conclu non plus que le geste était prémédité.

«Le Tribunal n'a pu que constater de premier plan les ravages causés dans ce dossier par les blessures d'ego et les désirs dérisoires de prouver sa valeur et sa force. Malgré cela, le Tribunal demeure convaincu que le conflit est trop trivial et la fin de l'amitié trop récente pour qu'il puisse conclure qu'il a intentionnellement commis l'irréparable», a lancé la juge.