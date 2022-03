Représentations sur la peine pour le meurtrier de Thomas Cameron

Les observations sur la peine du meurtrier de Thomas Cameron, qui avait plaidé coupable l’été dernier du meurtre au second degré, ont débuté mercredi en chambre de la jeunesse de la Cour du Québec au palais de justice de Sherbrooke.

La poursuite a demandé que l’accusé soit assujetti à une peine pour adulte, même s’il avait 17 ans et 11 mois lors du crime commis en août 2019, au parc Adrien-Cambron, à Sherbrooke.

Selon la trame factuelle, l'accusé a demandé à Thomas Cameron de lui exhiber un couteau qu'il avait en sa possession. Or, dès qu'il lui a montré, il s'en est emparé pour lui asséner plusieurs coups.

La victime de 18 ans a tenté de lui échapper et l'a supplié d'arrêter, mais l'accusé a continué.

Selon le psychiatre qui l'a évalué, rien ne permet de conclure qu'une psychose ou un problème de santé mentale puisse avoir joué un rôle dans cette agression complètement gratuite.

L'accusé avait consommé des amphétamines et de l'alcool.

«Surpris, il s'est senti attaqué [...]. Il a vu noir [...]. Enragé, il a perdu le contrôle de lui-même », a relaté le docteur Martin Gignac. Ce dernier écarte la possibilité qu'un délire psychotique soit en cause et prône plus un problème de distorsion cognitive.

Demain, la mère de Thomas, Karine Cameron, doit s’adresser au juge en son nom et celui de son fils.

Elle a écrit une lettre de cinq pages expliquant les conséquences des tragiques événements sur sa vie

À ses yeux, il serait inconcevable que le meurtrier de son fils, parce qu'il était à un mois d'avoir 18 ans au moment des faits, soit condamné à une peine pour adolescent et évite ainsi de devoir purger un minimum de 10 ans d'emprisonnement.

D'autres témoins, dont les intervenants qui ont rédigé le rapport pré-décisionnel, doivent être entendus; les observations sur la peine sont prévues sur trois jours.