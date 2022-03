Savoir bien préparer la relève de son entreprise

La passation des pouvoirs à la tête de La Maison Simons ramène dans l’actualité la question du transfert d’entreprise, une tâche essentielle pour la survie d’une compagnie, mais qui comporte son lot de défis.

Dans un contexte de pandémie, de tensions mondiales, d’une pénurie de main-d’œuvre et d’une nouvelle génération qui n’a pas nécessairement les mêmes valeurs, les entrepreneurs vieillissants font face à d’immenses défis.

Raphaël et sa sœur Laurie Vézina vivent depuis une décennie la transition de la gestion du restaurant familial Laurie Raphaël, situé dans le Vieux-Port de Québec. Une étape qui est jugée importante et délicate.

«J’ai un peu essayé de prendre la place du père (le chef Daniel Vézina) alors qu’il n’était pas tout à fait prêt à quitter. On l’a fait tranquillement et je pense que ce fut la clé», a raconté le chef exécutif et copropriétaire du Laurie Raphaël, Raphaël Vézina.

«Là où je pense qu’on a réussi, c’est la transparence et de prendre le temps. De se donner des outils aussi pour y arriver, mais aussi de se permettre de faire des erreurs et de pouvoir s’améliorer», a ajouté M. Vézina.

À 57 ans, Peter Simons délaisse son rôle de président-directeur général des magasins Simons au profit de son bras droit, Bernard Leblanc, et non pas à ses enfants.

«C’était inévitable. Pour moi, c’est toujours une question de talent, de compétence, à la tête de l’entreprise», a lancé le désormais chef marchand à La Maison Simons.

Vieille de 182 ans, la compagnie Simons ne sera donc plus dirigée par un Simons, mais ça ne choque pas les deux frères à la tête de l’entreprise.

«Moi j’ai trois enfants, mon frère en a deux. J’ai toujours eu le droit de choisir mon destin, d’étudier dans le domaine que je voulais. Je pense que c’est important que je respecte les choix de mes enfants», a résumé le vice-président aux achats chez Simons, Richard Simons.

La nouvelle génération

Les jeunes ont une tout autre vision du travail et demandent à avoir de bonnes conditions. Une réalité déjà bien implantée chez Simons, qui avait augmenté son taux de salaire minimum à 16 $ de l’heure dès 2018.

«On a mis en place différents types de primes pour justement se mettre dans un contexte où est-ce qu’on reconnait soit la contribution, soit l’adaptation que les gens nous permettent de faire», a indiqué le nouveau président-directeur général de La Maison Simons, Bernard Leblanc.

«Les jeunes ont à être à l’écoute de l’expérience des autres. C’est sûr qu’avec la technologie aujourd’hui, les gens plus expérimentés ne l’ont pas nécessairement naturellement. Par contre, les jeunes l’ont facilement, mais n’ont pas l’expérience ni la réflexion derrière les décisions à prendre», a expliqué la présidente de Perlimpinpin, Danielle Déry.

«La nouvelle génération ce n’est pas juste l’argent, c’est la qualité de vie qui équivaut tout autant que l’argent !», a rappelé l’avocat spécialisé en fusions et acquisitions chez McCarthy Tetrault, Me David F. Blair.

Plus de 30 000 postes de gestion étaient vacants au pays l’an dernier, selon Statistique Canada.