Temps doux, précipitations et crues au programme dans les prochains jours

Du temps doux près des records et des précipitations abondantes à venir en fin de semaine mettent les différentes autorités sur un pied d’alerte, particulièrement en Beauce, où, ces dernières années, la rivière Chaudière a inondé plusieurs municipalités à l’arrivée du printemps.

Une tempête avec une trajectoire encore imprécise se dirige vers le Québec en fin de semaine. Il est également difficile de préciser comment elle se présentera.

«On peut être certain qu’il y a un système qui touche le Québec en fin de semaine. Ce qui reste à déterminer, c’est le type de précipitations et les quantités», indique André Cantin, météorologue chez Environnement Canada (EC).

Le scénario le plus probable pour la région de Québec est celui de précipitations de neige fondante samedi en début de journée, suivies de précipitations de pluie et de pluie verglaçante. Ce cocktail se déversera sur la région jusqu’à dimanche en fin de journée.

Juste avant l’arrivée de ce système, des températures très douces sont attendues dans la région de Québec dès jeudi, avec un mercure à 10 degrés, puis à 11 degrés vendredi. Cela aura pour effet de faire fondre la neige et d'affaiblir la glace qui recouvre les plans d’eau.

Crues à l’horizon

Ces conditions rassemblées sont favorables aux crues printanières. D’ailleurs, la Beauce et plusieurs autres secteurs de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches sont en mode prévention pour éviter des inondations catastrophiques.

À Beauceville, la pelle amphibie est à l’œuvre sur la rivière Chaudière depuis mercredi.

«Les équipes vont travailler sans arrêt pendant une soixantaine d’heures», indique Daniel Fortin, directeur du Service de sécurité et de prévention incendie de Beauceville.

Pour l’heure, il dit ne pas être trop inquiet de la situation.

«Ce sont des travaux préventifs. Le but est de faire une tranchée au centre et permettre aux glaces de quitter le centre-ville avant l’arrivée de celles plus en amont», précise-t-il.

Plusieurs municipalités beauceronnes ont prévu des rencontres, jeudi, en préparation des crues. C’est notamment le cas à Sainte-Marie-de-Beauce.

«Présentement, on n’entrevoit pas trop de problèmes. Pour la Beauce, on ne prévoit pas trop de pluie. Mais si on a plusieurs millimètres quelques jours en ligne, ça devient plus tannant», fait valoir Serge Fecteau, coordonnateur adjoint à la Sécurité civile.

Le Centre des opérations gouvernementales (COG) sera également en rencontre sur le sujet jeudi, avec différents experts. Des informations seront ensuite acheminées aux municipalités dans le but de les aider en prévision des crues.

Bien que la situation actuelle n’inquiète pas trop, elle peut changer à tout moment, rappelle Éric Drolet, directeur régional au COG.

«On ne sait jamais comment les rivières vont réagir. La période où l’on surveille plus commence», fait-il valoir.