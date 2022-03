Trophée Hobey-Baker : après Cole Caufield, un gardien québécois?

L’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield a remporté l’an dernier le trophée Hobey-Baker, remis au meilleur joueur universitaire aux États-Unis, et voilà que son successeur pourrait très bien être un gardien originaire du Québec.

• À lire aussi: Canadien: Mathieu Perreault au ballottage

• À lire aussi: Canadien: Carey Price patine, Jake Allen devant le filet demain?

En fait, deux gardiens québécois plutôt qu’un se retrouvent parmi les 10 finalistes pour l’obtention de cet honneur individuel, soit Devon Levi et Yaniv Perets. Les deux jeunes hommes ont fait leurs classes chez les Lions du Lac St-Louis et sont natifs de Dollard-des-Ormeaux.

Levi, 20 ans, est davantage connu des amateurs, lui qui a représenté le Canada au dernier Championnat mondial de hockey junior, en plus d’agir comme substitut aux récents Jeux olympiques de Pékin. Sur la scène universitaire, le Québécois défend les couleurs de l’Université Northeastern. En 30 matchs cette saison, il a conservé un dossier de 21-8-1, en plus de maintenir une excellente moyenne de buts alloués de 1,47 et un étonnant taux d’efficacité de ,954. Levi a également réussi 10 jeux blancs. Après avoir été repêché par les Panthers de la Floride en 2020, le gardien est désormais associé à l’organisation des Sabres de Buffalo.

Représentant l’Université Quinnipiac, Perets (20-4-2) a été tout aussi dominant dans la conférence ECAC. Réalisant 11 blanchissages en 27 matchs, il a présenté une moyenne de 0,89 et un taux de ,952. Perets est âgé de 22 ans et n’a jamais été repêché.

Féroce compétition

Sélectionné deuxième au total au dernier repêchage par le Kraken de Seattle, l’attaquant Matty Beniers, de l’Université Michigan, compte parmi les 10 finalistes, tout comme son coéquipier, le défenseur Luke Hughes. Les autres candidats sont : Bobby Brink (Denver), Brian Halonen (Michigan Tech), Dryden McKay (Minnesota State), Ben Meyers (Minnesota), Nathan Smith (Minnesota State) et Bobby Trivigno (Massachusetts).

La liste sera réduite à trois finalistes dans environ deux semaines, soit après les Championnats régionaux de la NCAA. Le gagnant est traditionnellement annoncé au mois d’avril.

À voir aussi