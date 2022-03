«Tu viens d'où?»: bien plus qu'une simple question

Ayant souvent eu à répondre à la fameuse question «tu viens d’où», l’animateur Nicolas Ouellet a décidé de prendre le taureau par les cornes et d’y répondre une fois pour toutes.

• À lire aussi: «Tu viens d'où?»: la quête de Nicolas Ouellet

Adopté à Sainte-Foy par des parents blancs à la fin des années 80, Nicolas Ouellet est né au Québec de parents sénégalais qui étudiaient à l’Université Laval. Et bien qu’il ait souvent eu adapté sa réponse en fonction de son interlocuteur, l’animateur a voulu confirmer ses origines par un test d’ADN, histoire d'en avoir le cœur net.

À travers une suite de rencontres lumineuses et bienveillantes, l’animateur découvert à «VJ recherché» à MusiquePlus y mène, en attendant de connaitre le résultat de son test, une quête identitaire et une réflexion à haute voix sur la réponse aussi complexe qu’anodine que peut être la question: tu viens d’où?

«À la base de tout ça; il y a cette réflexion personnelle de me demander si j’incarnais la bonne version, ou du moins, une version adéquate de ce que c’est une personne afrodescendante, de voir si j’avais le droit de prendre parole sur tous les enjeux actuels et aussi de briser une impression de solitude, parce qu’on a tous un peu l’impression de vivre des choses qui nous rendent marginaux à certains égards», a-t-il indiqué en entrevue avec l’Agence QMI.

C’est en parlant notamment à Bruny Surin, Corneille, Sophie Fouron, Gabriella Kinté, Tatiana Lerebours, Pierre-Yves Lord, Isabelle Racicot et Lilian Thuram qu’il s’est rendu compte que les enjeux que pouvaient apporter la fameuse question «tu viens d’où» existaient en chacun d’entre nous, bien qu’elle s’incarne de différente façon.

«La question "tu viens d’où?", c’est une question qui est complexe et ça entraine des répercussions conséquentes sur la façon dont je perçois mon identité, mais le fait que les gens rencontrés dans la série fassent: "ah moi aussi, mais de telle façon" et que quelqu’un d’autre puisse faire "oui, moi aussi, mais de telle autre façon" [...] pour moi, personnellement, j’ai trouvé ça rassurant et ça crée une nouvelle forme de collégialité et de solidarité», a-t-il ajouté.

La pression d’être différent

En ayant grandi avec la conscience du regard des autres, Nicolas Ouellet s’est, au cours de son développement, imposé beaucoup de pression «pour bien faire les choses», avec une volonté d’être le plus performant possible et d’être le moins en proie à l’erreur, parce qu’il se savait différent, a-t-il confié.

«Tout ça, ça reste du domaine de l’intangible, mais est-ce que ça vient du fait que la société me voit d’une certaine façon, est-ce que ça vient du fait que la société m’a perçu d’une certaine façon et que je l’ai internalisé ou est-ce que ça vient exclusivement de ma personnalité, je ne peux pas dire.»

Au terme de cette série en six épisodes, le jeune trentenaire a toutefois appris à apprivoiser l’idée d’être 100 % plusieurs choses, qu’une portion d’un 100 % de ce qu’il avait envie d’être.

Produite par KOTV et réalisée par Miriam Tantawy et Daniel Abraham, la série documentaire «Tu viens d’où?» est fort pertinente et s’adresse à tout le monde.

Les six épisodes d’une vingtaine de minutes chacun seront mis en ligne ce jeudi dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA.