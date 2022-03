Ukraine: la série télé de Zelensky revient sur Netflix aux États-Unis

« Serviteur du peuple », série satirique qui avait fait connaître le président ukrainien Volodymyr Zelensky, va être rediffusée sur Netflix aux États-Unis, a annoncé mercredi la plateforme de streaming, sur fond d'engouement pour l'ancien comédien devenu « héros » de son pays envahi par la Russie.

« Vous l'avez demandée, elle est de retour! Serviteur du peuple est de nouveau disponible sur Netflix aux États-Unis », a annoncé la plateforme américaine sur Twitter, alors que le président ukrainien a lancé mercredi matin un vibrant appel à l'aide lors d'un discours par visioconférence devant le Congrès américain, qui l'a ovationné.

Prémonitoire, le sujet de « Serviteur du peuple », sortie en 2015, est l'élection inattendue d'un professeur d'histoire à la tête de l'Ukraine. Sur fond d'humour, la série dénonce la corruption politique.

Un scénario dont le succès - énorme dans le pays - a ouvert la voie à la carrière politique de Zelensky, lui-même élu président du pays en 2019 sous la bannière d'un parti portant le même nom que la série, avec plus de 70% des voix.

La chaîne franco-allemande Arte, qui diffuse « Serviteur du peuple » sur son site Arte.tv depuis le 19 novembre, avait mis en avant un « regain d'intérêt » pour la série. Le programme cumulait 800 000 vues le 2 mars, et en comptabilisait un million de plus quelques jours plus tard.

Depuis le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, Channel 4 au Royaume-Uni, ANT 1 en Grèce ou encore PRO TV en Roumanie sont venues s'ajouter aux télévisions qui avaient déjà négocié les droits de la série.