Un 1000e match pour Nick Foligno

Après Bobby et Brett Hull, Mike et Nick Foligno sont devenus le deuxième duo père-fils à disputer chacun 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

• À lire aussi: Frank Vatrano passe aux Rangers

• À lire aussi: Tyler Bozak tombe pour longtemps

Nick Foligno et les Bruins de Boston l'ont emporté 2 à 1 en prolongation face aux Blackhawks de Chicago, mardi. L’attaquant de 34 ans a alors atteint le plateau tant convoité dans l’uniforme noir et or.

«Je crois que ce dont je suis le fier est ma longévité et le fait que je sois encore utile dans cette ligue, a confié le vétéran au site de la LNH. Je me rappelle de voir le bâton d’argent de mon père et de le soulever pour voir à quel point il était lourd.

«Pour moi, c’est une preuve de l’impact que tu as eu sur ce sport depuis si longtemps. Je suis fier de cela.»

Celui qui a porté un «A» sur son chandail à l’occasion du match de mardi a toutefois bâti sa renommée sous d’autres cieux.

Après avoir entamé sa carrière dans la capitale canadienne avec les Sénateurs d'Ottawa, Foligno a été transigé en 2012 aux Blue Jackets de Columbus, avec qui il a passé la majorité de sa carrière, héritant du poste de capitaine en 2015.

«Je sais qu’autour de la ville, il est une légende locale en raison de ce qu’il a fait sur la glace et dans la communauté», a louangé l’attaquant des Blue Jackets Sean Kuraly, qui a grandi en Ohio.

Son ex-coéquipier Adam McQuaid, aujourd’hui coordinateur du développement des joueurs avec les Bruins, n’avait aussi que de bons mots à l’endroit de Foligno.

«Tout comme [Patrice Bergeron] et [Zdeno Chara], il se soucie de ses coéquipiers et désire que tout le monde fasse partie des succès de l’équipe. Ces joueurs mènent par l’exemple et vont tout donner pour leur équipe.»

Leadership et caractère

Après avoir paraphé une entente de deux ans lui rapportant 3,8 millions $ par saison l’été dernier, Foligno a connu un début de saison difficile avec les Bruins, étant notamment ennuyé par une blessure. Il a récemment fait sa place au sein du quatrième trio des «Oursons» en compagnie de Curtis Lazar et de Tomas Nosek.

«Son leadership est excellent, a noté l’entraîneur-chef Bruce Cassidy. C’est dans cet aspect que Nick a été le plus utile. Il n’a pas peur de s’exprimer dans le vestiaire et sur le banc quand nos autres vétérans ont besoin d’une pause.»

«Quand tu mentionnes le nom de Nick à travers la ligue, la chose principale qui ressort est son caractère», a enchaîné son ex-coéquipier Chris Kelly, qui travaille derrière le banc des Bruins.

Au cours de son illustre carrière de 1018 matchs dans la LNH, Mike Foligno n’a pas réussi à soulever la coupe Stanley. Maintenant que son fils a franchi ce plateau à son tour, son objectif sera de faire mieux que son père à ce chapitre.