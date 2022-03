Un troisième revers consécutif pour les Sénateurs

Le gardien Anton Forsberg a effectué 33 arrêts devant le filet des Sénateurs d’Ottawa, mais ce ne fut pas suffisant pour vaincre les Blue Jackets de Columbus, qui l’ont plutôt emporté par le pointage de 4 à 1, mercredi soir, au Centre Canadian Tire.

• À lire aussi: Ben Chiarot échangé aux Panthers

Les Sénateurs ont ainsi subi un troisième revers consécutif, après avoir perdu, également à domicile, contre les Blackhawks de Chicago et les Coyotes de l’Arizona au cours des derniers jours.

La formation locale avait pourtant été la première à s’inscrire à la marque dans le match face aux Blue Jackets par l’entremise de Tyler Ennis.

Jack Roslovic a toutefois marqué deux fois plus tard dans la rencontre tandis que les autres buteurs des Jackets ont été Eric Robinson et Sean Kuraly, ce dernier dans un filet désert. L’attaquant Patrik Laine et le défenseur Zach Werenski ont chacun récolté deux mentions d’aide.

Le gardien des Blue Jackets Elvis Merzlikins a stoppé 30 lancers.

Les Sénateurs (21-34-5), qui recevront la visite des Flyers de Philadelphie vendredi, seront ensuite de passage à Montréal, samedi, pour y affronter le Canadien (16-36-8).

Un doublé pour Kirill Kaprizov

L’attaquant Kirill Kaprizov a marqué ses 31e et 32e buts de la saison pour aider le Wild à battre les Bruins de Boston 4 à 2 au Minnesota.

Le Russe de 24 ans, qui a inscrit les deux premiers filets de la rencontre, connaît une superbe saison avec le Wild. Récipiendaire du trophée Calder l’an dernier, à titre de recrue par excellence, Kaprizov totalise maintenant 75 points en 58 parties depuis le début de la campagne.

Malgré son doublé, les Bruins sont revenus de l’arrière dans la rencontre. Après un but de Crag Smith, Brad Marchand a profité d’une supériorité numérique pour créer l’égalité en deuxième période.

Jordan Greenway a inscrit le but gagnant au troisième tiers tandis que Ryan Hartman a complété dans un filet désert.

Dans la défaite, le gardien des Bruins Jeremy Swayman a bien fait en repoussant 30 des 33 rondelles dirigées vers lui. Cam Talbot n’a eu qu’à effectuer 24 arrêts pour obtenir la victoire.