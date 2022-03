LAFOREST, Romuald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 février 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Romuald Laforest, époux de feu madame Bérangère Turgeon, fils de feu madame Adrienne Tremblay et feu monsieur Edmour Laforest. Il demeurait à Lévis secteur St-Rédempteur (résidence le Conf'Or). Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Lorraine Fortier), Linda (Gaston Pagé), Suzanne (Marc Routhier) et Louis; ses petits-enfants: Vanessa (Alexis Labbé), Yannick (Maude Caouette), Dominique (Mélodie Roy), Valérie (Robbert-Jan Brems), Myriam et Philippe; ses arrière-petits-enfants: Lexxie et Kayliah Poulin, Emma-Rose Roy, Ève-Marie et Anna Labbé; ses frères et sœur: feu Camille (feu Rita Létourneau), feu Martial (Hélène Lalande), Reine (feu Claude Allard) et feu Vital (Andrée Mercier); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie à la famille peuvent se traduire par des dons à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 15 h.