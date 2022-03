BOULANGER, Paul-Eugène



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 27 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Paul-Eugène Boulanger, époux de madame Diane Parent, fils de feu Philippe Boulanger et de feu Jeanne d'Arc Roy. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Chantale Poulin), Donald (Marie-Hélène Lévesque) et Linda (Mérima Adrovic); ses petits-enfants: Sabrina, Coralie, David, Mathieu, Alexandre et Jérémy; ses frères et soeurs: feu Anne-Marie (feu Jean-Marie Chabot), feu Marguerite (feu René Favreau), Madeleine (feu Raymond Tremblay), Louis-Nazaire (feu Jeannine Masse), feu Céline (feu Marc Moore), feu Jean-Paul (feu Lucille Lessard), Jeanne-Mance (Adrien Tanguay), Antonin (Diane Provencher), Félix (Huguette Larochelle), Lucie (Julien Lemay), Cécile et Honorius (Maryse Forgues); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Parent: Gaétan (Pauline Gosselin), Guimond (Jacline Dumais), Ghislaine (Paul-Émile Marcoux), Denise (André Beaulieu), Gérard (Diane Lavoie), Jacques (Louise Blais), Yvette (Clément Brisson), Yvon (Reine Gagnon), feu Sylvie (Christian Lemieux) et feu Richard; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, spécialement à l'équipe des soins intensifs ainsi qu'au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera auà compter de 15 h.