CHOUINARD, Claire Paquet



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Claire Paquet, épouse de Bruno Chouinard, fille d'Alexandre et de Jeanne Thivierge. Elle demeurait à Québec, paroisse Saint-Louis de Courville. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 19h à 21h.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Charles.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Bruno, ses enfants: Jean-François (Carole Bernier), Simon (Hélène Lavallée), Marianne (Benoît Giroux). Ses petits-enfants: Élisabeth (Jean-Philippe Goulet) et Jérôme. Émilie (Guillaume Fraser, fils/fille Mathieu et Jeanne) et Alexandre. Famille Paquet. feu son frère Jean-Jacques et ses sœurs: feu Monique (feu Réjean Moreau), Denise (feu Joachim Bouchard et Louise (Michel Langevin). Famille Chouinard. Sa belle-sœur feu Hélène Chouinard, et ses beaux-frères: feu Claude (Christiane Pelletier), Jean-Charles (Huguette Durand) feu Fernand et Guy (Lucille Normand); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Selon des témoignages reçus, Claire était d'une délicatesse et d'une gentillesse remarquable ! Elle était toujours positive et constructive, souriante et attentionnée, fine et organisée. Pendant plus de dix ans, elle s'est dévouée comme bénévole au CLSC Saint-Augustin de Courville. À chaque mardi, elle permettait à des patients de l'hôpital d'assister à la messe. Claire s'intéressait particulièrement aux jeunes. Elle apportait la joie à tous ceux qu'elle rencontrait. Nous en conserverons de bons souvenirs ". Vos sympathies peuvent se traduire par un don à la paroisse : Les Saints Anges de Montmorency (Catherine de St-Augustin Courville) ou à l'Association pour l'Intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. AISQ section Québec.