CHOUINARD, Lucien



À la maison 2 du Centre d'Hébergement de Sainte-Perpétue, le 12 mars 2022, est décédé à l'âge de 71 ans et 4 mois monsieur Lucien Chouinard. Natif de Saint-Pamphile, il était le fils de feu dame Rita Deschênes et de feu monsieur Clément Chouinard. Il laisse dans le deuil ses filles: Marie-Josée (Éric Laliberté), Chantal (Jason Litalien), Dominique (David Dubreuil); Ses petits-enfants : Alexandra et Antoine, Noémie et Elsa, Juliane, Cédrik et Alicia. Il était le frère et le beau-frère de: Nicole (Jacques Paradis), Raymond (Marielle Pelletier), Yvon (Myriam Paquet), Gertrude (Claude Boivin), Carmelle (Camille Cyr), Michel (Ginette Giguère), Denis (Linda St-Amant), Alain (Claudine Leclerc). Sont également affectés par son départ ses nombreux et précieux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de la maison 2 du Centre d'Hébergement de Sainte-Perpétue pour leur présence et les soins d'une grande délicatesse. La famille souhaite également exprimer sa gratitude envers le personnel de la résidence Dumas de Saint-Pamphile pour l'accueil et l'accompagnement lors du passage en résidence de Lucien au début de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson du Québec, 245 rue Soumande, bureau 218, Qc, G1M 3H6 ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele lundi 21 mars 2022 de 12h à 14h15.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " Bellevue ".