GAGNON FILLION

Jeannine Corriveau



À l'Hôtel-Dieu de Levis, le 23 février 2022 est décédée à l'âge de 88 ans et 11 mois, madame Jeannine Corriveau épouse en 1res noces de feu Lauréat Gagnon et en 2es noces de monsieur Mathieu Fillion. Elle était la fille de feu Rosa Lamontagne et de feu Appolinaire Corriveau. Elle demeurait à Saint-Anselme, autrefois de Sainte-Claire.La famille recevra les condoléances auà compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Claire (Marc Royer), Alain, Julie (Tony Gagné), Luc (Chantale Lacroix); ses petits-enfants: Kendrick Royer (Sabrina Brochu), Karoll-Ann Gagnon-Brochu (Maxime Lévesque), Dilan Gagnon et Kim Gagnon et son/sa arrière-petit-enfant (bébé Lévesque) qu'elle aspirait tant connaitre. Elle laisse également dans le deuil les enfants de son époux monsieur Mathieu Fillion: Stéphane (Pascale), Sylvain, Julie, Sylvie (Mario) et Éric. Elle était la soeur de: feu Gisèle (feu Henri Lamontagne), feu Julien (Yvette Fleury), Diane (feu Clément Blais, Normand Lemay) et feu Paul-Raymond. De la famille Gagnon, elle était la belle-sœur de: feu Albert (feu Gemma Morin (feu Alphé Blais)), feu Lucien (feu Madeleine Marceau), feu Emilien (feu Laure-Ange Beaudoin), feu Louis, feu Maurice (feu Laure-Anna Laflamme), feu René, feu Marcel, feu Aline (feu Roland Laflamme), feu Gustave (feu Dolorès Fillion). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fillion, sa filleule Andrée Corriveau et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci au Centre des soins palliatif de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins prodigués et leur grand soutien. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Dystrophie Musculaire Oculo Pharyngée (DMOP) en vous adressant à la Dystrophie musculaire Canada www.muscle.ca/fr/. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire