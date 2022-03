SAVARD, Jacques



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau de Québec, le 31 janvier 2022, à l'âge de 80 ans et six mois, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Jacques Savard, époux de Mme Louisette Juneau. Fils de feu Oscar Savard et de feu Marie-Jeanne Jacques, il demeurait à Québec. Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil sa sœur : Nicole (feu Jean Herickx) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Juneau : feu Jean-Claude, Raynald et Gaétan (Jocelyne Genest). Il laisse également dans le deuil son filleul : Daniel Juneau (Véronique Nadeau Grenier) et leur fils : Philippe; son neveu : Mathieu Juneau (Geneviève Marier) et leur fille : Charlotte ainsi que plusieurs cousins, cousines, tantes et ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins du :La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Savard. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. (1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3)