GRENIER, René



À l'hôpital St-François d'Assise, le 26 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur René Grenier. Il était le fils de feu madame Graziella Dallaire et de feu monsieur Gérard Grenier. Il demeurait à Québec. M. Grenier laisse dans le deuil; ses frères et sœurs: Lorraine, Octave (feu Denise Verret), Michel (Christiane Lapointe), Annette (feu Roland Bouchard), André (Claudette Lemieux); les enfants de feu madame Éliane Morisset: Chantale (Alain Boutet), Ghislain (Josée L'Italien), Richard (Sandra Asselin) et Nancy (Martin Larocque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Valère, feu Jacqueline (feu Michel Drolet) et feu Louise (feu Wilfrid Fortier) ainsi que madame feu Éliane Morisset. La famille recevra parents et amis àde 10h à 11h,Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercier le personnel du centre d'hébergement St-Augustin et celui de l'hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fraternité St-Alphonse ou à la communauté des Dominicaines Missionnaires Adoratrices.