BROUSSEAU, Valère

À son domicile, le 12 mars 2022, à l'âge de 71 ans et 1 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Valère Brousseau, époux de madame Lorraine Vachon. Il était le fils feu André Brousseau et de feu Lucille Brochu. Il demeurait à St-Léon-de- Standon.La famille recevra les condoléances auvendredi le 18 mars 2022 de 14h à 16h et 19h à 21h30. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 8h30.et de là, au crématorium. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Renée (François Lagrange), Myrian (Dominic Picard), Bernard (Marie-Claude Vallières) et Bruno; ses petits-enfants: Pier-Alexandre et William Lagrange, Louis Picard et Éliot Brousseau. Il était le frère de feu Placide, Angèle (Jean-Claude Picard), Yvan (Martine Chabot), Micheline (Jeannot Labbé), Jean-Pierre (Carole Dupont), Claude (Hélène Dandenault), Luc (Johanne Bourdon), Huguette (Simon Morissette), Liliane (Georges Asselin), Luce (Michel Vallières), Sylvain (Diane Gosselin) et Mario. De la famille Vachon, il était le beau-frère de: feu Yvonique (feu Annette Tardif), Guy (Ghislaine Vachon), feu Lysette (feu Gérard Picard), Raymond (Jacqueline Gilbert), Louiselle (feu Claude Picard), Rachel (Rodrigue Audet), Éloi (Gisèle Bisson), feu Nicole (Marc-Aurèle Picard) et Laurence (Léonce Brousseau). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500 Montréal (Québec) H2A 1B6. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire