GAUVREAU, Abbé Daniel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 février 2022, est décédé à l'âge de 73 ans, Monsieur l'abbé Daniel Gauvreau, fils de feu Jean-Charles Gauvreau et de feu Andrée Fournier.Il laisse dans le deuil sa belle-mère, Micheline Whales, ses frères: Pierre (Marie-Diane Charland), Marc (Lynn Keable); sa sœur Kathleen (Jean Lapointe), son neveu et ses nièces: Virginie (Jean- François Chalifoux), Marie-Odile (Alexandre Duplantie), Marie-Ève (Jean-Michel Fiset), Andréanne (Éric Duchesne), Sarah (Charles Malenfant), Raphaël (Julie Lemieux), Frédérique (William Pelletier) ainsi que leurs enfants: Eugène, Lysianne, Alexis, Maya, Charles, Blanche, Delphine, Henri, George, Annah et Marine; oncles, tantes, cousins et cousines, ainsi que sa grande amie Linda Pelletier et sa famille, les prêtres, les Chevaliers de Colomb et plusieurs amis et amies. Après avoir terminé ses études en théologie, l'abbé Daniel Gauvreau est ordonné prêtre le 14 mai 1972. Après un bref mandat à la paroisse Notre-Dame-des-Laurentides, il a été nommé vicaire en 1975 de la paroisse Notre-Dame-de-l'Annonciation de L'Ancienne-Lorette. Il a été par la suite animateur de pastorale à la C.S.R. Jean-Talon, tout en occupant le rôle d'animateur spirituel au Service préparation à la vie de 1978 à 1984. À cette date, il a occupé le poste de secrétaire-animateur de la région de Limoilou jusqu'à sa nomination comme curé de la paroisse Saint-Pascal-de-Maizerets en 1988 et responsable des équipes d'animation pastorale des paroisses Saint-Fidèle et Saint-Paul-Apôtre jusqu'à sa nomination comme responsable du projet pastoral du secteur Lairet en 1996. Il a eu la charge de l'animation spirituelle diocésaine du Mouvement des Cursillos, de 1986 à 1990. Après une année de ressourcement en 1998-1999, il a été nommé vicaire épiscopal du territoire Charlevoix/Orléans. Cette nomination l'a amené à occuper différentes fonctions au sein de l'organisation diocésaine. De 2008 à 2014, il a occupé la charge de curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée et par la suite de la paroisse Saint-Jean-Eudes. En 2014, il a eu la charge pastorale des paroisses de Charny, Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Lambert, Saint-Nicolas et Saint-Romuald. Au moment de sa retraite, il a accepté d'être administrateur durant deux années à la paroisse Notre-Dame-des- Érables, puis il a été nommé prêtre-collaborateur dans le secteur Desjardins-Chutes-Chaudières. Il était également aumônier diocésain de l'Ordre colombien pour le diocèse de Québec et aumônier d'état pour les Chevaliers de Colomb au Québec. La famille recevra les condoléances à compter de midi