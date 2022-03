TRÉPANIER, Égide A.



Au CISSS de la Gaspésie - Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, le 11 février 2022, est décédé à l'âge de 73 ans, M. Égide A. Trépanier, époux de Mme Nicole Brulotte et fils de feu M. Égide O. Trépanier et de Mme Mathilda Parisé. M. Trépanier demeurait à Sainte-Anne-des-Monts. La famille accueillera parents et amis auLucas Fournier et fils24, route du ParcSte-Anne-des-Montsvendredi le 18 mars 2022 de 18 h à 21 h.L'urne sera par la suite déposée au Columbarium du Complexe thanatologique Lucas Fournier. Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation. Samedi, jour de la célébration, le salon ouvrira ses portes à 9 h.M. Trépanier laisse dans le deuil son épouse Mme Nicole Brulotte, sa mère Mme Mathilda Parisé, ses enfants: Pierre (Patricia), Égide P. (Annie), Bryan (Nancy), Chantal, Frane, sa belle-fille Christine (Alain), ses petits-enfants: Valérie, Shannon, Brandon, Mégane, Thaïna, Raphaël, Justine, ses frères et ses sœurs: Charles-André (Hélène), Robert, Renée (Norm), Ruth, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les services professionnels ont été confiés au