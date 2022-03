PROULX, Roger



À l'Hôpital de Montmagny, le 2 mars 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Roger Proulx, époux de feu madame Lise Gauthier. Il était le fils de feu monsieur Lucien Proulx et de feu dame Catherine Pelletier. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 9h.pour ensuite déposer ses cendres au Colombarium Laurent Normand. Il laisse dans le deuil son amie de cœur madame Gaétane Després, ses frères et sa sœur: Fernand (Francine Leclerc), Élisabeth (Moïse Picard), Raynald (Claire Trottier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier: feu Émilien (feu Fernande Vézina), feu Roger (feu Pierrette Guillemette), feu Georgette (feu Ulric Proulx), Mariette (Grégoire Couillard), feu Denis (Lorraine Blais (André Vachon)), feu Jean-Marc (feu Doris Fortin, France Côté), feu Claudette; ainsi que ses neveux, nièces et leurs enfants, cousins et cousines, ses précieux ami(e)s du Club des 30 et du Camping Coop des Érables de Montmagny. La famille tient à remercier ses propriétaires, M. Danny Gaudreau et Mme Chantal Blais, pour toute l'aide apportée à Roger ainsi que la sécurité que vous lui avez offerte durant toutes ses années. Des remerciements sont aussi offerts à M. Dany Coulombe, infirmier et Mme Louise Rouleau, infirmière du CLSC de Montmagny, les docteurs Raymond Fortin, Jérôme et Alexis Carrier ainsi que le personnel de l'équipe de médecine de jour, urgentologue, clinique d'urgence et tous les autres départements de l'Hôpital de Montmagny et de l'Hôpital Laval de Québec pour leurs bons soins et dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec : Don en ligne unique/One-time Online Donation - Diabète Québec (diabete.qc.ca), à la Maison d'Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ , ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9 ou à La Fondation de L'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/. La direction a été confiée à la