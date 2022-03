CHABOT, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Chabot, fils de feu monsieur Gérard Chabot et de feu madame Julia Sévigny. Il demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Il laisse dans le deuil ses fils: Martin (Nancy Breton), feu Christian et leur mère madame Henriette Lambert; ses petits-enfants qu'il aimait tant: Sarah (Mathis Boies), Annabelle et Élisabeth. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Lise (Raymond Gagné), feu Jeanne-D'Arc (Gérald Paré), feu Clément (Carl Parent), feu Fernand. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son ami Jacques, ses voisins ainsi que la famille Auger pour leur soutien. La famille remercie également tout le personnel de la résidence le Conf'Or, de la résidence Étienne-Simard, de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le personnel du 8ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10h.